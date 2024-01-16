該公司指出，Copilot for Microsoft 365於11月全面向企業推出，40%的「 財富 100強」企業參加了優先體驗計劃，自企業版推出以來，Visa、BP、本田和輝瑞等現有客戶，及 Accenture、畢馬威和羅兵咸永道等合作夥伴等已在使用Copilot，這意味著各行各業數以千計的人已經開始以新的方式工作，以AI作爲工作副手。

該公司更指，全球數百萬人通過Copilot，至今總計擁有超過50億次的對話和超過50億張圖片。在今次開放計劃中，Microsoft將取消商務方案中300個席位的最低購買量，購買1至299個席位，每位使用者每月付費30美元。其亦將推出更高階AI功能，並面向個人及家用版訂閱者的全新高級訂閱方案Copilot Pro，每位使用者從今天起可以每月付費20美元訂閱有關服務。同時，微軟亦在Copilot新增功能，用戶可以更個人化地，創建專屬的Copilot GPTs。同時其容許手機應用程式與電腦上的Copilot具相同功能。

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