認購策略方面，富途證券香港首席策略師陸秉鈞指，由於是次機管局零售債券發行量少，最高發行金額為50億港元，只及上一次綠債的四分之一，加上設有保底機制，預期市場反應踴躍，建議投資者可申購3至5手。如欲增加分配的份額，也可以考慮申購8至10手。他續稱，由於是次債券採用循環配發機制發行，若果想增加分到的手數，也可以採用「人海戰術」全家總動員去申購。

陸秉鈞又表示，考慮到債券在公開市場的價格早已反映利率將會下調等多方面因素，而且是次零售債券利率並沒有此前的政府債券高，亦與銀債的保證年利率5厘比較，更是遜色，故不建議投資者因資金不足而沽綠債銀債套現申購該債券，但成功申購後無論升跌宜一直持有。

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