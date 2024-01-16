moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

富途就機管局零售債券推出最高「12免」優惠

機管局50億元零售債券於1月17日起接受認購。富途證券（美：FUTU）表示，推出「12免」優惠供新舊客戶，客戶免收費用包括認購手續費、申請手續費、孖展銀行利息、存倉費、不動戶費、託管費、轉入費、代收利息手續費、暗盤交易佣金、暗盤交易平台使用費、到期贖回費、港股證券免佣（新客專享）。

認購策略方面，富途證券香港首席策略師陸秉鈞指，由於是次機管局零售債券發行量少，最高發行金額為50億港元，只及上一次綠債的四分之一，加上設有保底機制，預期市場反應踴躍，建議投資者可申購3至5手。如欲增加分配的份額，也可以考慮申購8至10手。他續稱，由於是次債券採用循環配發機制發行，若果想增加分到的手數，也可以採用「人海戰術」全家總動員去申購。

陸秉鈞又表示，考慮到債券在公開市場的價格早已反映利率將會下調等多方面因素，而且是次零售債券利率並沒有此前的政府債券高，亦與銀債的保證年利率5厘比較，更是遜色，故不建議投資者因資金不足而沽綠債銀債套現申購該債券，但成功申購後無論升跌宜一直持有。

其他報道

微軟釋放人工智能輔助工具Copilot供個人及中小企使用

廣青總研究︰66%港青願到大灣區發展 較2021年升25個百分點    

新加坡銀行：料今年中國企業盈利下降 恒指目標價為18700點

遠大住工去年新簽訂單總額約30億人幣

中信資源盈警 料去年少賺最多60%

IMF總裁稱全球去年表現有利今年增長 呼籲中國推進結構性改革

赤子城料去年社交業務收入增長最多近兩成至30.5億人幣

全日沽空金額增16% 盈富沽空減47% 基金單位跌至逾1個月低

內地據報考慮發行1萬億元超長期特別國債

香港會計師公會：行業人才短缺嚴重 倡將會計專業納入政府「人才清單」

減息預期降拖累環球股市 恒指跌350點 穿16000點 見一年即市及收市低

樂華娛樂解禁前挫80%

大摩：中移動回購有驚喜 繼續看好中資電訊股

世邦魏理仕：出售地產資產意向創紀錄新高

A股三大指數低開高收 滬指連升兩日漲0.3%

摩通：若引入資本增值稅 或出現恐慌性拋售 料不太可能在港實施

中資銀行收緊對俄羅斯客戶提供資金限制

HashKey宣布完成A輪近1億美元融資 投前估值高於12億美元

FedEx：為新登記香港公司客戶提供最多五五折運費優惠

本港去年安老按揭登記增46% 惟申請跌17%

恒生推認購機管局零售債「8免」優惠及大抽獎

【有片：埋身擊】道期短線或回吐 現水平不適宜買入

半日沽空金額減12% 盈富沽空減76%

石四藥：兩藥物獲內地生產註冊批件