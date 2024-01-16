於今日公告日，該工作正在進行中。碧桂園重申，有決心推進一個能夠確保集團的長遠發展，維護所有利益相關者的權益，並確保公平對待所有債權人的全面解決方案。

在進行境外債務重組的過程中，集團將堅持不懈地保交付、保運營。公司期待與債權人進行溝通和合作，並呼籲債權人給予耐心、理解和支持，與其共同制定解決方案，以克服公司面臨的挑戰。

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