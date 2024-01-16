澳門博彩監察協調局最新公布統計數據顯示，2003年第四季度娛樂場幸運博彩收入達541.12億（澳門元、下同），按季增加10.86%，按年則增加4.21倍。當中第四季度貴賓博彩收入達到127億元，創2019年疫情以來最高，按季及按年則分別增加7.9%及4.9倍。全年計當地的貴賓博彩收入達451.89億元，按年大增3.5倍，並恢復至2019年疫情前的33.42%。
至於中場賭枱方面，第四季收入達414.12億元，按季及按年增加11.8%及4.04倍，季度計創疫情以來新高，並恢復至2019年疫情的103.9%。在中場眾娛樂中，則以百家樂佔多，在季內錄得收入達335.34億元，佔中場娛樂比例高達80.9%。其他遊戲方面，俗稱「賭大細」的骰寶及廿一點在去年第四季度的收入亦達19.08億元及6.78億元，排在百家樂之後。至於直播混合遊戲方面，則錄得9.08億元的紀錄新高。全澳門共計有30家娛樂場，並經營6000張賭枱及1.2萬部博彩機。
澳門賽馬會將於四月起終止賽馬活動。根據博監局公布，2023年第四季度賽馬收入只有800萬元，按季跌20%，按年亦跌27.3%，為去年以來收入最少季度。全年計，當地賽馬收入只餘4000萬元，只比去年略增2.56%。賽馬收入總體則比當地體育彩票錄得的收入5.87億元為少。根據澳門賽馬會上載至博監局的財務數據顯示，該公司截至2022年度累計虧損21.08億元，只餘資產淨值2.39億元。該公司在2019年度之後，新增4億元股本，最終增至10億元。儘管已新增股本金，但是在過去四年已經累積虧損6.03億元，換言之已經將新增資本虧損怠盡。
其他報道
國泰：航機札幌機場地面與大韓航空航機碰撞 機上並無顧客及機組人員
廣青總研究︰66%港青願到大灣區發展 較2021年升25個百分點
新加坡銀行：料今年中國企業盈利下降 恒指目標價為18700點
IMF總裁稱全球去年表現有利今年增長 呼籲中國推進結構性改革
全日沽空金額增16% 盈富沽空減47% 基金單位跌至逾1個月低
香港會計師公會：行業人才短缺嚴重 倡將會計專業納入政府「人才清單」
減息預期降拖累環球股市 恒指跌350點 穿16000點 見一年即市及收市低
摩通：若引入資本增值稅 或出現恐慌性拋售 料不太可能在港實施
HashKey宣布完成A輪近1億美元融資 投前估值高於12億美元