至於中場賭枱方面，第四季收入達414.12億元，按季及按年增加11.8%及4.04倍，季度計創疫情以來新高，並恢復至2019年疫情的103.9%。在中場眾娛樂中，則以百家樂佔多，在季內錄得收入達335.34億元，佔中場娛樂比例高達80.9%。其他遊戲方面，俗稱「賭大細」的骰寶及廿一點在去年第四季度的收入亦達19.08億元及6.78億元，排在百家樂之後。至於直播混合遊戲方面，則錄得9.08億元的紀錄新高。全澳門共計有30家娛樂場，並經營6000張賭枱及1.2萬部博彩機。

澳門賽馬會將於四月起終止賽馬活動。根據博監局公布，2023年第四季度賽馬收入只有800萬元，按季跌20%，按年亦跌27.3%，為去年以來收入最少季度。全年計，當地賽馬收入只餘4000萬元，只比去年略增2.56%。賽馬收入總體則比當地體育彩票錄得的收入5.87億元為少。根據澳門賽馬會上載至博監局的財務數據顯示，該公司截至2022年度累計虧損21.08億元，只餘資產淨值2.39億元。該公司在2019年度之後，新增4億元股本，最終增至10億元。儘管已新增股本金，但是在過去四年已經累積虧損6.03億元，換言之已經將新增資本虧損怠盡。

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