moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

澳門上季貴賓博彩增至127億元 中場博彩已超疫情前 賽馬收入僅餘800萬

澳門博彩監察協調局最新公布統計數據顯示，2003年第四季度娛樂場幸運博彩收入達541.12億（澳門元、下同），按季增加10.86%，按年則增加4.21倍。當中第四季度貴賓博彩收入達到127億元，創2019年疫情以來最高，按季及按年則分別增加7.9%及4.9倍。全年計當地的貴賓博彩收入達451.89億元，按年大增3.5倍，並恢復至2019年疫情前的33.42%。

至於中場賭枱方面，第四季收入達414.12億元，按季及按年增加11.8%及4.04倍，季度計創疫情以來新高，並恢復至2019年疫情的103.9%。在中場眾娛樂中，則以百家樂佔多，在季內錄得收入達335.34億元，佔中場娛樂比例高達80.9%。其他遊戲方面，俗稱「賭大細」的骰寶及廿一點在去年第四季度的收入亦達19.08億元及6.78億元，排在百家樂之後。至於直播混合遊戲方面，則錄得9.08億元的紀錄新高。全澳門共計有30家娛樂場，並經營6000張賭枱及1.2萬部博彩機。

澳門賽馬會將於四月起終止賽馬活動。根據博監局公布，2023年第四季度賽馬收入只有800萬元，按季跌20%，按年亦跌27.3%，為去年以來收入最少季度。全年計，當地賽馬收入只餘4000萬元，只比去年略增2.56%。賽馬收入總體則比當地體育彩票錄得的收入5.87億元為少。根據澳門賽馬會上載至博監局的財務數據顯示，該公司截至2022年度累計虧損21.08億元，只餘資產淨值2.39億元。該公司在2019年度之後，新增4億元股本，最終增至10億元。儘管已新增股本金，但是在過去四年已經累積虧損6.03億元，換言之已經將新增資本虧損怠盡。

其他報道

國泰：航機札幌機場地面與大韓航空航機碰撞 機上並無顧客及機組人員

碧桂園聘畢馬威任境外債務重組主要財務顧問

富途就機管局零售債券推出最高「12免」優惠

微軟釋放人工智能輔助工具Copilot供個人及中小企使用

廣青總研究︰66%港青願到大灣區發展 較2021年升25個百分點    

新加坡銀行：料今年中國企業盈利下降 恒指目標價為18700點

遠大住工去年新簽訂單總額約30億人幣

中信資源盈警 料去年少賺最多60%

IMF總裁稱全球去年表現有利今年增長 呼籲中國推進結構性改革

赤子城料去年社交業務收入增長最多近兩成至30.5億人幣

全日沽空金額增16% 盈富沽空減47% 基金單位跌至逾1個月低

內地據報考慮發行1萬億元超長期特別國債

香港會計師公會：行業人才短缺嚴重 倡將會計專業納入政府「人才清單」

減息預期降拖累環球股市 恒指跌350點 穿16000點 見一年即市及收市低

樂華娛樂解禁前挫80%

大摩：中移動回購有驚喜 繼續看好中資電訊股

世邦魏理仕：出售地產資產意向創紀錄新高

A股三大指數低開高收 滬指連升兩日漲0.3%

摩通：若引入資本增值稅 或出現恐慌性拋售 料不太可能在港實施

中資銀行收緊對俄羅斯客戶提供資金限制

HashKey宣布完成A輪近1億美元融資 投前估值高於12億美元

FedEx：為新登記香港公司客戶提供最多五五折運費優惠

本港去年安老按揭登記增46% 惟申請跌17%

恒生推認購機管局零售債「8免」優惠及大抽獎