較早前六大博企先後公布發放1個月花紅不久，即陸續宣布加薪方案。美高梅的加薪方案，同樣與永利一樣，以月薪1.6萬元劃界，在這個水平之下統一加薪600元，在這個水平之上則可獲加薪2.5%，整個加薪幅度約2.5%至6.5%。金沙方面，則自3月1日起加薪，以月薪1.3萬元劃界，在這個水平之下加薪600元，相當於調升4.7%至5.4%；超過這個水平則加薪2.5%。

銀河娛樂則自4月起加薪，以月薪1.6萬元劃界，在這個水平之下獲加薪600元，在這個水平之上則加薪2.5%。新濠博亞的加薪方案則於4月1日起生效，所有合資格澳門非管理層同事將獲加薪2.5%。

濠賭股今日跟隨大市向下並全線下跌，當中以新濠國際（0200）股價跌幅最大，目前跌7.8%；銀娛則跌幅最細，暫時下跌3.1%。

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