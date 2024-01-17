曾經以「禪易投資法」標榜，並一度由道士隋廣義主持的鼎益豐（0612），雖然已經擺脫了隋廣義的管理，隋廣義亦於2020年初辭去所有職位，但是圍繞該集團及隋廣義的消息不絕如縷。近日有媒體指，有人用「鼎益豐國際資產管理集團」名義發布「全體投資者重大利好通知」。有關消息觸發該集團發公告澄清，明言該通知非由其發布，並謂「鼎益豐國際資產管理集團」並非其附屬或聯屬公司。媒體報道內所述的可疑商業行為，與其無關。
據此前報道指，有人「鼎益豐國際資產管理集團」名義聲稱發行可兌換數碼人民幣的鼎元幣，並謂將到國際數字資產交易所上市，並謂投資者需受8個月禁售限制。但是有關機構名稱與上市公司「鼎益豐控股集團國際」有別。
鼎益豐此前受有關消息股價受壓，但是隨著其刋發公告澄清後，其股價今日罕見逆市反彈14.44%，重回1元以上水平，收報1.03元。
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