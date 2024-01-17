moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

鼎益豐與另一名稱相若機構劃清界線 股價逆市彈逾14%

曾經以「禪易投資法」標榜，並一度由道士隋廣義主持的鼎益豐（0612），雖然已經擺脫了隋廣義的管理，隋廣義亦於2020年初辭去所有職位，但是圍繞該集團及隋廣義的消息不絕如縷。近日有媒體指，有人用「鼎益豐國際資產管理集團」名義發布「全體投資者重大利好通知」。有關消息觸發該集團發公告澄清，明言該通知非由其發布，並謂「鼎益豐國際資產管理集團」並非其附屬或聯屬公司。媒體報道內所述的可疑商業行為，與其無關。

據此前報道指，有人「鼎益豐國際資產管理集團」名義聲稱發行可兌換數碼人民幣的鼎元幣，並謂將到國際數字資產交易所上市，並謂投資者需受8個月禁售限制。但是有關機構名稱與上市公司「鼎益豐控股集團國際」有別。

鼎益豐此前受有關消息股價受壓，但是隨著其刋發公告澄清後，其股價今日罕見逆市反彈14.44%，重回1元以上水平，收報1.03元。

其他報道

富瑞憂港發展商或成風險 看好國際銀行多過於港銀

聯交所：中綠將於下周一除牌

內地官媒︰一線城市限購漸進式放鬆是大勢所趨  

內地餐飲小菜園遞表申請上市 

買A股蝕逾6.3萬人幣 胡錫進：除了A股共榮辱 不會安排別的選擇

任澤平預測大部分內房將消失或併購重組  建議組建「住房銀行」

歐央行行長拉加德：將於夏季減息

摩通：今年首選網易、百度等 避開美團及京東

凱升5董事因反對擬公布主要交易集體呈辭 只餘主席一人撐局

大新銀行鄧子健：去年私人貸款錄單位數增長

匯豐：機管局零售債券認購人數 與去年綠債首日數字相若

全日沽空金額增58% 比率升至21%兩周高 盈富沽空增67% 比率降至50%

陳茂波：短期內不具備開徵資本增值稅的條件

恒指收市跌589點 伙國指成全球最差市場 成交、波幅1個月最多 北水流入增1倍

光輝不再？美團跌穿69元招股價 較歷史高位瀉85% 市值蒸發逾2萬億元

股價急插28% 榮昌生物：網傳資金緊絀等訊息不實

壓倒勝艾奧瓦州 特朗普：中國股市因我而崩潰 中國不能佔美國便宜

永利澳門宣布向員工加薪2.5%至6%

重磅經濟數據出爐 滬指挫逾2% 深證成指瀉2.6%

何永賢：樓價屬有序調整 已批394宗「先免後徵」申請

恒指曾挫620點 下試15000關 33藍籌見52周低 美團穿招股價 僅5藍籌年初至今上升

中國網信辦據報調查Shein處理數據及向美披露資料安全性