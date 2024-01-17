金管局今日首日推出第一條片介紹數據科學（Data Science），有光科技仲借出辦公室實地拍攝，相信有睇過電視劇《IT狗》嘅觀眾一定覺得好熟悉。

唔講唔知，第一集有光科技首席科學家及首席技術官林潤生都有出演，引導凌文龍了解數據科學，仲有「Samantha」客串添。想知邊個係Samantha？咁就要睇下條片啦。未來三集主題仲有金融科技（Fintech）、綠色及可持續金融（Green and Sustainable Finance）同財富管理（Wealth Management），唔知2個特務下一集又會有咩挑戰呢？

文：蔥蔥

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