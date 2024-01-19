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匯豐：網上預訂新鈔名額已滿

匯豐（0005）公布，所有網上預約新鈔提取時段已經爆滿。匯豐會在1月25日至2月9日，安排換新鈔的客戶在分行即場取籌及分流。

匯豐指，分行準備足夠的迎新鈔，客戶無需預約亦可到場提取，於1月25日至31日期間，客戶可使用自動櫃員機「迎新鈔」提款服務，在指定自動櫃員機隨時提取港幣20或50元「迎新鈔」。

 

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