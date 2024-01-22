集團指，從2024年2月1日起錢松將獲委任為執行總經理 — 財務，他最近曾為五礦創新投資有限公司的首席財務官。

集團又同時新設「執行總經理 — 運營」及「執行總經理 — 商業及發展職位」職位。當中，王楠則將獲委任為執行總經理 — 運營，他現為執行總經理 — 澳洲及非洲，負責Dugald River、Rosebery及 Kinsevere的運營。

暫代行政總裁的李連鋼將擔任執行總經理 — 商業及發展職位，該職位專注於策略、項目及併購。李連鋼將擔任該職務直至完成當前招聘流程。

集團的執行總經理 — 美洲將仍由執行委員會成員擔任，以反映 MMG 於該地區的運營規模及重視程度。魏建現將繼續擔任該職位。總經理 — Las Bambas 運營仍通過向魏建現進行匯報， 並同時向執行總經理 — 運營匯報。

現時擔任執行總經理 — 企業關係的Troy Hey，他將同時承擔法務 及公司秘書職責。

五礦資源管理層認為，該等變動將簡化現有匯報架構，並將責任集中於 MMG 領導團隊身上。此外，該等變動將商業責任全面延伸至資產層面，令各地參與層面、安全性、產量、成本及發展的決策 與資產管理掛鈎。

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