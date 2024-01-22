moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

「短訊發送人登記制」擴展至銀行業 助市民識別真銀行及防詐騙

香港銀行公會宣布，於金管局、香港警務處、通訊事務管理局辦公室及電訊業界的支持下，「短訊發送人登記制」 將擴展至銀行業，供已登記成「已獲認證的發送人」的銀行傳送可靠的短訊，助公眾識別短訊發送人的身份，並防止騙徒冒充銀行發送詐騙短訊。

由本周日（28日）起，28間香港的零售及虛擬銀行，將會使用以「＃」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發送訊息予本地流動服務用户；於登記制下， 電訊網絡會攔截並非由「已獲認證的發送人」發出但發送人名稱含「＃」號的短訊。流動電訊服務用戶無須事先申請或安裝流動應⽤程式，又或在手機上做任何設定。

香港銀行公會主席林慧虹表示，該會歡迎「短訊發送人登記制」，該計劃將有助打擊惡意欺騙訊息。 參與銀行利用「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊，將可加強對客户的保護，並防範欺詐短訊。 面對層出不窮的詐騙手段，銀行業將繼續與相關單位緊密合作，通過技術提升，並加強客户教育，以打擊詐騙活動。

其他報道

阮國恒：保費融資涉利息成本和保單回報風險 籲客戶審慎借款

諾輝健康料去年收入升最少1.6倍

據報探魚母企最快今年內於港上市 擬籌數億美元

沙特交易所入股迪商所  和芝商所共列最大股東

港去年12月通脹放緩至2.4% 略低預期

胡錫進：為今天的股市表現難過 首次單日蝕逾1萬人幣

全日沽空金額增25% 盈富沽空增58%

恒指收市跌347點 見15個月低 北水第7日流入 39隻藍籌見52周低

華懋蔡宏興：企業發展ESG對自身發展有利

據報貝萊德擬折讓三成出售上海辨公室

小鵬汽車據報進行新一輪架構調整 涉生產製造、產品規劃等部門

惠理與意博金融簽諒解備忘錄 擬在港推現貨比特幣ETF

中銀與中壽推5年短期儲蓄險 美元單年化保證回報率最高4.28%

FundPark獲高盛「加碼」 融資 提供最多5億美元ABS

證券及期貨專業總會：惡劣天氣下開市諮詢應交由立法會或旗下委員會諮詢

生產力局畢堅文：推出「ESG一站通」助中小企實現ESG目標

華南城據報已準備在寬限期內支付美元債利息

【有片：埋身擊】新加坡A50仍維持反彈走勢 料可持續向上

前財爺曾俊華：本港零售業「好大鑊」 開支上應「放血」支持經濟

銀河聯昌：本月內地樓市成交料按月跌近四成

半日沽空金額增5% 南方恒生科技沽空增70%

恒指半日跌303點 曾穿15000點 科指跌2.4% 齊見14個月低

AlipayHK綁定恒生信用卡 本地消費可即時扣減+FUN Dollars