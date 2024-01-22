由本周日（28日）起，28間香港的零售及虛擬銀行，將會使用以「＃」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發送訊息予本地流動服務用户；於登記制下， 電訊網絡會攔截並非由「已獲認證的發送人」發出但發送人名稱含「＃」號的短訊。流動電訊服務用戶無須事先申請或安裝流動應⽤程式，又或在手機上做任何設定。

香港銀行公會主席林慧虹表示，該會歡迎「短訊發送人登記制」，該計劃將有助打擊惡意欺騙訊息。 參與銀行利用「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊，將可加強對客户的保護，並防範欺詐短訊。 面對層出不窮的詐騙手段，銀行業將繼續與相關單位緊密合作，通過技術提升，並加強客户教育，以打擊詐騙活動。

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