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謝清海出資2221.92萬向惠理董事購入股份

惠理集團（0806）繼聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海及創辦人之一的葉維義，在1月初完成向廣發證券（1776）出售逾2.22億股之後，謝清海申報，已於1月16日，先後訂立兩筆場外交易，向集團董事購入股份。該等交易均以每股3元定價，分別購入逾514.54萬股及226.09萬股，代價共2221.92萬元。完成交易後，謝清海名義上在惠理的持股增加0.4個百分點，並增至13.73%。

其後他於1月19日在市場內以每股均價1.7766元，增持惠理80萬股，涉資142.13萬元，持股量增至13.78%。謝清海三項在場內、外增持行動，共出資2364.05萬元，這抵扣他在1月初完成出售逾2.22億股予廣發套現約6.68億元，實際淨套現約6.44億元。

另根據執行董事洪若甄申報，她在1月18日已完成在場外以每股3元，出售451.76萬股惠理的股份交易，套現1355.29萬元。連同她在1月16日、17日及19日，在市場內共售153.8萬股，套現共303.69萬元。她四次減持惠理，前後共套現1638.98萬元，持股降低0.42個百分點，至只有1.29%。

另一執行董事何文基則申報，他在1月16日以每股3元，在場外出售惠理371.5萬股，套現約1144.5萬元。完成交易後，他在惠理的持股減少0.2個百分點，只有1.27%。洪若甄及何文基均在謝清海出資每股3元購入股份同時進行，料謝清海扮演接貨角色。由於按惠理派特別息每股0.5元的條款，洪、何仍於1月3日名列出售股份的股東，因此料仍獲分派該特別息，據此兩人在出售股份方面，仍獲特別息225.88萬元及185.75元。

惠理集團股價今日收報1.68元，跌5.62%。

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