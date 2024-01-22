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穆迪對今年亞洲主權信用展望看法負面

評級機構穆迪對今年亞洲地區主權信用評級展望負面，因應中國內地與全球供應鏈緊密結合，內地經濟增長放緩將明顯地影響亞太區內經濟，另外該行預期美國在今年年中前不會放鬆貨幣政策，資金情况仍然緊張。

去年中國經濟增長5.2%，增長趨勢較去年初疫後重啟後的預期緩慢，穆迪報告預期今明兩年將放緩至4%，低於2014年至2023年的平均6%水平。

另外，穆迪高級副總裁Christian De Guzman在CNBC訪問指，融資緊張也將為亞太主權國家評級帶來壓力，基於全球流動性狀況，不認為聯儲局在今年年中之前放鬆政策，而亞太地區央行也不會與全球流動性狀況有太大脫鈎。雖然利率預計將逐漸下降，但高利率削弱還債能力，評級較低的主權國家在國際融資仍將困難重重。

穆迪亦預期中美緊張局勢將持續存在，雖然亦是亞洲主權評級風險之一，不過企業為了降低地緣政治風險，在內地以外多元供應鏈選擇，為印度、馬來西亞、泰國和越南等，擁有大型製造基地同時正在改善基建國家的帶來機遇。

另外，穆迪指若區內金融環境寬鬆，內需和區域貿易推動經濟成長走強，或使亞洲評級展望趨於穩定。

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