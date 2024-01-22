報道引述Natixis高級經濟師Gary Ng指，政策發出清晰訊號去穩定人民幣匯價，以回應證券市場的負面情緒。路透指，消息人士均不願透露具體身份，並謂他們不許討論市場情況。

當中一個消息人士指出，離岸人民幣的隔夜遠期融資息率抽高至今日後段的4.25基點兩個月高位，反映出市場流動性偏緊，藉此收緊離岸人民幣流動性兼推出沽空人民幣的成本。同時另有三個消息人士指，國有銀行更於在岸現貨匯市沽售美元，以遏止人民幣匯價跌勢，並且守住美元兌人民幣7.2這個匯兌水平。該等國有銀行除了代理中央銀行操作，他們亦可以使客戶執行交易指令。

人民幣在岸價報7.1963，由今年至今跌1.4%，離岸價則見7.2047。

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