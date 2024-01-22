畢馬威發表《2024香港銀行業展望》報告，指信貸損失已成一大趨勢，但預計今年許多銀行將會調整帳目結構。該行續指，企業信貸環境在今年將繼續面臨嚴峻挑戰，企業貸款質量和規模雙雙受壓，預計來自非內地房產領域的減值損失將有所上升，因此許多銀行正在檢視和評估其壓力測試和預警機制是否充足。
畢馬威建議，銀行宜將更多前瞻性指標納入預警機制，從而確保機制全面及有效。
畢馬威預計，由於經濟情緒仍然低迷，銀行業面臨的挑戰將持續到今年，並可能導致貸款增長放緩，而金融活動減少亦將影響銀行通過手續費和佣金所賺取的收入；該行續指，由於在今年第三季度前降息的可能性不大，將為銀行業帶來利息收入，支撐全年收益。
畢馬威中國銀行業及資本市場香港主管合夥人宋家寧表示，展望今年，全球各國的選舉結果或會為經濟前景添上不明朗因素。不過考慮到息口下降、通脹緩和，以及有利營商的宏觀經濟前景，畢馬威依然保持謹慎樂觀。
畢馬威中國香港金融服務業、銀行業高級合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）表示，儘管未來一年港銀未必會出現顯著增長。銀行業界應優先提升營運效率和風險管理，以待在明年年恢復增長時把握回報。
另外，畢馬威預計，銀行業未來將透過「跨境理財通 2.0」來增強數碼能力，確保客戶從理解至投資財富管理產品的過程中獲得無縫服務體驗。
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