文章日期：2024年1月22日 19:51
據央視新聞，國務院總理李強主持國務院常務會議並聽取資本市場運行情況及工作考慮的匯報。會議稱，要進一步健全完善資本市場基礎制度，更加注重投融資動態平衡，大力提升上市公司質量和投資價值，加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。
會議還強調要加強資本市場監管，對違法違規行為「零容忍」，打造規範透明的市場環境。要采取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心。要增強宏觀政策取向一致性，加強政策工具創新和協調配合，鞏固和增強經濟回升向好態勢，促進資本市場平穩健康發展。
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