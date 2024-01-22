會議還強調要加強資本市場監管，對違法違規行為「零容忍」，打造規範透明的市場環境。要采取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心。要增強宏觀政策取向一致性，加強政策工具創新和協調配合，鞏固和增強經濟回升向好態勢，促進資本市場平穩健康發展。

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