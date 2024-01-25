港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌6點子至4.5875%，是2023年9月11日後最低，當日報4.29048%。
港元現報7.8185元貶值3點子，曾貶值最多13點子，報7.8195元，亦曾升值最多7點子，報7.8175元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升20.46點子至3.22464%，是1月23日後最高；1星期HIBOR跌8.36點子至3.95762%，是2023年9月11日後最低；2星期HIBOR跌12.46點子至4.12845%，是2023年9月11日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.69點子至4.71125%，是2023年9月11日後最低；6個月期HIBOR跌2.64點子至4.71268%，是2023年6月8日後最低；12個月期HIBOR跌2.57點子至4.71339%，是2023年5月19日後最低。
美元指數現報103.293升值0.057點或0.06%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45034%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6967%，終止單日擴闊，利差是2024年1月15日後最窄，當日差距為-0.6909%。
對上一次終止單日擴闊，是2024年1月19日，當日利差報-0.7019%。
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