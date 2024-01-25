人行宣布將降準，港股連升第二日，恒指重上16000點關，3日暫累升1161.72點，對上一次連升3日是2023年12月29日。A股亦向上，其餘亞股個別發展，日、韓下跌。港股昨日急升，市值連續第二日高於印度。