人行宣布將降準，港股連升第二日，恒指重上16000點關，3日暫累升1161.72點，對上一次連升3日是2023年12月29日。A股亦向上，其餘亞股個別發展，日、韓下跌。港股昨日急升，市值連續第二日高於印度。
恒指今早高開90點，高位升250點，低位跌70點，高低波幅321點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為31.83%，下跌為19.53%，無升跌為48.62%。
恒指半日升223點或1.4%，報16122點，大市成交金額699億元；國指升82點或1.54%，報5435點。恒生科技指數收報3302點，升0.66%。
藍籌股成交金額317.84億元，佔大市成交45.47%；科指成份股成交金額144.99億元，佔大市成交20.74%；國指成份股成交金額270.01億元，佔大市成交38.62%。
24隻雙櫃台股，總成交0.32億元人民幣，相當於約0.35億港元，佔大市成交的0.05%。
窩輪及牛熊證成交金額增加4.18%，至120.17億元，佔大市成交17.18%。牛熊證成交金額48.12億元，增加1.36%；窩輪成交金額72.05億元，增加6.15%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）貢獻恒指較多。美團（3690）、比亞迪（1211）、理想汽車（2015）拖累大市。
藍籌58隻升，21隻下跌，3隻無升跌。新奧（2688）升6.88%，收報59元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌5.46%，收報3.98元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，15隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報16.14元，升4.13%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報23.25元，跌11.93%。
恒指升穿20天線(16108.16點)。科指升穿10天線(3243.37點)。
北水南下合計淨流入12.4億元，較上日減少37.42%，連續第2日流入，累計流入32.2億元。南水北上合計淨流入44.09億元人民幣，終止連續1日流出。
維達國際（3331）去年少賺64% 不派息。收報23.05元，跌0.86%。
金沙中國（1928）：第四季、全年轉賺。金沙宣布人事變動，主席戈德斯坦不再任行政總裁，王英偉晉身行政副主席。收報21.55元，無升跌。
偉易達（0303）2.6億收購德國電話方案商資產。收報46元，跌0.43%。
人行「放生」商用物業開發商，可向內銀借錢還債。中海外（0688）收報12.12元，升2.89%。龍湖（0960）收報9.24元，升3.94%。潤地（1109）收報23.95元，升4.13%。
東方甄選（1797）中期盈利跌57%至2.5億人幣，續不派息。收報23.25元，跌11.93%。
國泰（0293）去年12月客量增1.2倍，全年客量回復至疫前51%水平。收報7.87元，跌0.38%。
澳博（0880）上葡京開設武術和AI主題體驗館。收報2.36元，升0.85%。
中國生物製藥（1177）過去逾3個月出資2.3億，購7840萬股。收報2.93元，無升跌。
南早：馬雲已取代軟銀成為阿里（9988）最大股東。收報73.15元，升0.76%。
鄺肖卿斥2957萬增持新地（0016）。收報75.7元，跌0.33%。
破頂股包括，S&T HLDGS（3928）創上市新高，見1.84元，收報1.7元，無升跌；三星環球半導體（3132）創上市新高，見19.42元，收報19.42元，升2.43%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1040.2元，收報1039.9元，升0.05%；友寶（2429）創上市新高，見18元，收報17.4元，升0.93%；知行汽車（1274）創上市新高，見51.8元，收報51.8元，升3.08%；優必選（9880）創上市新高，見95.05元，收報92.95元，跌0.16%；神華（1088） 創52周高，見29.55元，收報29.4元，升3.16%；神華（1088）創52周高，見29.55元，收報29.4元，升3.16%；中煤能源（1898）創52周高，見8.36元，收報8.31元，升8.06%；中國秦發（0866）創52周高，見0.425元，收報0.38元，升1.33%；新耀萊（0970）創52周高，見2.17元，收報2.06元，升8.99%；龍輝國際控股（1007）創52周高，見1.1元，收報0.99元，升4.21%；中國神華（1088）創52周高，見29.55元，收報29.4元，升3.16%；中廣核電力（1816）創52周高，見2.25元，收報2.21元，跌0.45%；九興控股（1836）創52周高，見10.76元，收報10.58元，升1.34%。
破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見29.55元，收報29.4元，升3.16%。
17隻股份創上市新低，其中十隻包括，九龍倉置業（1997）低見22.05元，收報23.05元，跌0.86%；威華達控股（0622）低見0.172元，收報0.172元，跌3.91%；利記（0637）低見0.151元，收報0.151元，跌9.04%；暢由聯盟（1039）低見0.082元，收報0.083元，跌22.43%；交運燃氣（1407）低見0.43元，收報0.485元，升5.43%；福祿控股（2101）低見2.01元，收報2.08元，跌2.35%；瑞科生物－Ｂ（2179）低見8.38元，收報8.38元，跌0.36%；中創新航（3931）低見13.72元，收報13.84元，跌4.55%；電訊數碼控股（6033）低見0.59元，收報0.6元，無升跌；同道獵聘（6100）低見4.3元，收報4.48元，跌0.88%。
23隻股份創52周低，其中十隻包括，稻香（0573）低見0.7元，收報0.7元，跌4.11%；鱷魚恤（0122）低見0.125元，收報0.14元，升1.45%；綠科科技國際（0195）低見0.29元，收報0.3元，跌16.67%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.58元，收報0.58元，跌4.92%；英皇娛樂酒店（0296）低見0.38元，收報0.395元，無升跌；五菱汽車（0305）低見0.325元，收報0.335元，升3.08%；稻香控股（0573）低見0.7元，收報0.7元，跌4.11%；百利保控股（0617）低見0.69元，收報0.69元，跌2.82%；北大資源（0618）低見0.068元，收報0.069元，跌1.43%；長盈集團（控股）（0689）低見0.021元，收報0.021元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，偉鴻集團控股（3321）收報0.38元，升58.33%；中鋁國際（2068）收報1.78元，升42.4%；運興泰集團（8362）創52周高，見0.042元，收報0.042元，升35.48%；民富國際（8511）收報0.038元，升22.58%；巴克１７９８集團（1010）見52周低0.37元，收報0.465元，升22.37%；遠洋服務（6677）收報0.455元，升19.74%；官醞控股（8513）創52周高，見0.25元，收報0.25元，升19.05%；弘海高新資源（0065）收報0.295元，升18%；飛魚科技（1022）收報0.243元，升17.96%；舍圖控股（8392）收報0.04元，升17.65%。
下跌異動股，包括，中國生命集團（8296）創上市新低，見0.054元，收報0.054元，跌33.33%；暢由聯盟（1039）創上市新低，見0.082元，收報0.083元，跌22.43%；朝威控股（8059）收報0.018元，跌21.74%；智傲控股（8282）見52周低0.79元，收報0.84元，跌21.5%；華美樂樂（8429）收報0.035元，跌20.45%；沛然環保（8320）收報0.059元，跌18.06%；新華通訊頻媒（0309）收報0.024元，跌17.24%；澳洲成峰高教（1752）收報0.035元，跌16.67%；杭品生活科技（1682）收報0.056元，跌16.42%。
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