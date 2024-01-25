港交所（0388）行政總裁歐冠昇於亞洲金融論壇上表示，息率高企、地緣政治等因素影響投資者進入港股意欲，部分轉向衍生產品市場，其日均交易高達140萬張合約。不過，他稱過去6至7周有約20宗IPO（首次公開募股），且去年在非常艱難的時間有73宗IPO算是不錯數字，冀日後擴大產品多元化和海外宣傳力度，增加投資者數量，並與其他受認可證券交易所進一步合作。
歐冠昇續指，今年美國大選結果、經濟會否放緩或衰退，通脹會否受控的因素均將影響全球資本市場表現。被問到資金何時回流中國，他認為中國GDP增長有所放緩，但對全球經濟貢獻仍大，而現時外資在中國的投資比例較低，相信未來會有更多資金流入。同時，他歡迎昨內地與香港多項金融合作舉措，以及下調存款準備金率（RRR）等穩定市場措施。
對於外界提倡「新股通」，歐冠昇指內地市場大多以零售投資者為主，故當局較為審慎，冀確保企業在港上市一段時間後才被納入互聯互通。
印尼證券交易所（IDX）去年新股集資額超越香港，歐冠昇提到，各國愈趨推動供應鏈多元化，印尼等東南亞地區從中受惠，故交易所之間的合作非常重要。他指，港交所去年將印尼和沙特交易所納入認可交易所名單，容許上市企業雙重上市。
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