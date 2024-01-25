歐洲聯盟委員會金融穩定、金融服務和資本市場聯盟副總幹事Alexandra Jour-Schroeder今早在一論壇上表示，歐盟正保持韌性，並開發很多綠色金融項目將資金引流至項目上，並料將來會有更多投資與綠色金融配套起來，以至尋求增加數碼化。歐盟與香港同樣在虛擬資產領域去開發，亦正發展數字貨幣，甚至如在做好披露去幫助管理風險，均存相同之處，料將來會在披露下更多工夫，及落實更多細節，因此雙方可以一同工作，並與世界其他地方去。
她今早在「金融最新標準對話：歐洲及亞洲觀點」的論壇上說，歐盟在實現數碼化環境的進程稍遲，但會在央行層面，留意到很多機會，並擬做到在受監管下，人們感到用起來更容易及簡便，並且具透明度及方便管理，及可以因應個別國家需要，以至追縱到非法資金，避免了可疑交易。她對歐盟在支付領域數碼化，尋求得適當平衡，會感到幾樂觀。
此外，她認為，人工智能的發展，是機會與風險共存，對歐洲而言，將會有適用於各行各業的一组規則，對金融業尤甚，當中他們有很多工作進展中及評估。通常落實監管無疑比發展稍延後，但是在這個領域，她認為可以和香港分享經驗。
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