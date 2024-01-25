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許正宇：香港過渡至綠色金融料披露上更多新猷

今早出席「金融最新標準對話：歐洲及亞洲觀點」論壇的財經事務及庫務局局長許正宇在席間表示，香港在尋求過渡至發展根深蒂固的綠色金融方面，擬在合規層次做到更容易及有效實施，並料投入更多資金，及需要在製定標準化方面有更多合作，匯聚政府、專業界別及企業多方之力。在實現綠色領域相關的披露，將預見有更多新猷出台，不會停步。香港融匯東西，既可以運用金融工程做好配套。儘管面前面對挑戰，他相信香港仍可發揮連繫角色，在香港及香港以外，結合歐盟、香港和內地，做好綠色金融發展。

在數碼金融領域，許正宇稱，香港已經在虛擬資產領域準備好，包括陸續發牌規管，做好投資者保護，並推動綠債代幣化及人工智能。他說虛擬資產市場對香港的金融系統有其價值，並需時培㨁，並因應虛擬資產及穩定幣性質上分別，在監管上區別處理，確保穩定幣用家可兑現及保持穩定性。另人工智能日益發展，並且出現特首推介投資等視象，反映當中人工智能存在風險的情況，因此他們需要小心去監察。他們亦有需要和歐盟及友好去合作，並跟進歐盟最新發展。

至於香港推進互聯互通長達10年，許正宇說，在推出該計劃前，無疑遭人家質疑，在已有QFII，何需互聯互通，但是在正式推出後已顯示其有效性及效率，當中經歷轉變及改進，既做擴容，亦納入如ETF及房託等不同產品，料將來可以納入更多產品，為港股帶來更多流動性。較早前港府降低了股票印花之後，對市場流動性的影響待現。

談到人民銀行及金管局推出措施，許正宇稱，當中有望令在內地置業的香港居民資金調動更利便，方便日常生活所需。至於讓境外投資者抵押境內債，他料利便國際資本進入內地市場。隨著優化理財通，則有助分散投資其他金融產品，及供證券商參與。

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