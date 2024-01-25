內地接連推出救市措施，國家金融監督管理總局副局長肖遠企表示，將繼續做好個人住房貸款金融服務，支持各地城市政府和住建部門因城施策，進一步優化首付比例、貸款利率等個人住房貸款政策，指導、督促銀行更好服務廣大人民群眾剛性和改善性住房的融資需求。
肖遠企今日在國新辦就金融服務經濟社會高質量發展舉行的新聞發布會上說，要求銀行盡快行動起來，在城市人民政府牽頭協調下，與住建部門一起因城施策用好政策工具箱，更加精準支持房地產項目合理融資需求。
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