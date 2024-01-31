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香港去年GDP轉升3.2% 第四季升4.3% 均遜預期 

統計處公布，香港2023年GDP按年增長3.2%，低過市場預期的3.4%，2022年為跌3.5%，2023年數字低過2021年的6.4%。

第四季度GDP按年增長4.3%，亦低過預期的增4.7%，是2021年12月後新高，當月報4.7%。按季比較，則增長0.5%，符預期。增0.5%是2023年3月後高，當季報5.4%。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支繼2023年第三季上升6.2%後，在第四季與上年同期比較實質上升3.5%。2023年全年與2022年比較，私人消費開支實質上升7.4%。

按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在2023年第四季與上年同期比較錄得5.2%的實質跌幅，而第三季的跌幅為4.0%。2023年全年與2022年比較，政府消費開支實質下跌4.3%。

本地固定資本形成總額繼2023年第三季上升21.8%後，在第四季與上年同期比較實質上升15.7%。2023年全年與2022年比較，本地固定資本形成總額實質上升10.6%。

同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得2.8%的實質升幅，而第三季則下跌8.7%。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在2023年第四季實質上升3.9%，而第三季則下跌6.1%。2023年全年與2022年比較，貨品出口總額及貨品進口分別錄得10.3%及8.5%的實質跌幅。

服務輸出在2023年第四季與上年同期比較實質上升22.1%，而第三季的升幅為23.2%。服務輸入繼2023年第三季上升28.9%後，在第四季實質上升27.4%。2023年全年與2022年比較，服務輸出及服務輸入分別錄得21.2%及26.0%的實質升幅。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在2023年第四季較第三季實質上升0.5%。

 

政府發言人表示，香港經濟在2023年第四季繼續恢復，訪港旅遊業和私人消費仍然是主要動力。根據預先估計數字，實質本地生產總值在2023年第四季按年增長4.3%，上一季上升4.1%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值繼上一季增長0.3%後，在第四季進一步上升0.5%。

實質本地生產總值繼2022年收縮3.7%後，2023年全年合計回復3.2%的增長。受惠於訪港旅客人數在香港與內地和國際全面通關後有所恢復，服務輸出展現強勁反彈。在住戶收入上升及政府多項措施的支持下，私人消費開支在防疫措施取消後轉為顯著上升。整體投資開支隨着經濟復蘇而轉跌為升。然而，外圍環境充滿挑戰，整體貨物出口進一步下跌。

展望未來，困難的外圍環境在2024年將繼續為香港的貨物出口帶來壓力。若先進經濟體一如預期在年內稍後時間減息，情況或會趨向穩定。與此同時，訪港旅客人數應會隨接待能力繼續恢復而進一步上升，政府致力推動舉辦盛事亦會帶來額外的提振作用。住戶收入上升，加上政府各項措施，應會繼續支持私人消費。固定資產投資亦應會隨着經濟繼續增長而進一步上升，雖然偏緊的金融狀況目前仍會構成制約。

 

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