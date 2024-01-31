金管局公布，負資產住宅按揭貸款宗數由2023年第3季末的11,123宗，增加至2023年第4季末的25,163宗，創2004年9月底後新高。這些個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。
負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2023年第3季末的593億元，增加至2023年第4季末的1,313億元，金額創逾20年新高。
負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由2023年第3季末的20億元，增加至2023年第4季末的73億元。
2023年第4季末拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率由2023年第3季末的0.02%，輕微上升至2023年第4季末的0.03%。
此調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款（即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值），當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。
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