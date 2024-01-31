中國恒大（3333）被頒令破產，金管局副總裁阮國恒表示本港銀行面向恒大的風險敞口很低，不少劃作特定分類貸款和作出撥備。當局很早以先已要求銀行加強內地民企發展商貸款的風險管理和相當風險敞口，因此兩三年前恒大開始發生問題，銀行相關風險可控。
展望及後，阮國恒指信貸風險環境具挑戰性，內房問題未完全解決，特定分類貸款比率有上升壓力。不過香港銀行業面對高槓桿內房的風險敞口很低，過去已有大量工作，相關風險是能夠管理。他又指，銀行盈利能力強，有能力吸收處理，認為問題不大。
本港銀行第三季特定分類貸款比率為1.61%，阮國恒指初步顯示第四季與第三季相若，而75%特定分類貸款已作撥備，已計入銀行損益表，對銀行不會再有太大影響，加上其餘25%則有抵押品，整體撥備覆蓋率有145%。
金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏表示，除了銀行向恒大貸款等直接風險敞口，客戶從銀行購買高槓桿內房債的金額不大，主要為高淨值客戶，零售客很少。他又指，銀行持有恒大資產不多，亦有抵押品等風險減緩措施，例如有抵押品支持，有清盤程序會有優先。
陳景宏指，銀行內房貸款持有抵押品的比例頗高，信貸環境在第四季具挑戰性，當局與銀行溝通，要求資產負債表保持良好，包括核銷、出售相關貸款，有不錯成效，因此第四季特定分類貸款可保持與第三季相約，增幅與當局最初估計的水平有相當大差異。
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