金管局公布，2023年12月新申請貸款個案較11月份按月減少20.5%，至4,768宗；新批出按揭貸款額較11月份減少25.3%，至183億元。
當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少16.3%，至52億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少5.1%，至89億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少52.6%，至43億元。
12月新取用按揭貸款額較11月份減少23.4%，至124億元。
以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，12月份與11月份比較沒有轉變，維持於94.6%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由11月份的1.5%上升至12月份的1.7%。
12月底未償還按揭貸款總額按月減少0.1%，至18,551億港元。按揭貸款拖欠比率維持於0.08%，經重組貸款比率維持於接近0%。
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