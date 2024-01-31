香港人民幣存款在12月下跌4.1%，於12月底為9,392億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於12月為12,702億元人民幣，而11月份為11,697億元人民幣。

金管局表示，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

12月貸款與墊款總額沒有明顯變動，2023年全年計則下跌3.6%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在12月份上升0.3%，在香港境外使用的貸款則下跌0.8%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由11月底的85.4%，下跌至12月底的84.2%。

在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季下跌1.9%後，在2023年第四季按季下跌0.1%。按經濟用途分析，對運輸及運輸設備的貸款，及對建造業、物業發展與投資的貸款上升，而貿易融資則下跌。

12月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.4%，與去年同期比較則均上升1.9%。12月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升2.0%，與去年同期比較則下跌10.8%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於12月份均上升0.8%，與去年同期比較，M2及M3均上升4.0%。

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