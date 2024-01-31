moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港人民幣存款上月跌逾4% 港元存款增0.3%

金管局公布，認可機構的存款總額在2023年12月上升1.0%，其中港元存款及外幣存款分別上升0.3%及1.5%。總結2023年全年，存款總額及港元存款分別上升5.1%及2.1%。

香港人民幣存款在12月下跌4.1%，於12月底為9,392億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於12月為12,702億元人民幣，而11月份為11,697億元人民幣。

金管局表示，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

12月貸款與墊款總額沒有明顯變動，2023年全年計則下跌3.6%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在12月份上升0.3%，在香港境外使用的貸款則下跌0.8%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由11月底的85.4%，下跌至12月底的84.2%。

在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季下跌1.9%後，在2023年第四季按季下跌0.1%。按經濟用途分析，對運輸及運輸設備的貸款，及對建造業、物業發展與投資的貸款上升，而貿易融資則下跌。

12月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.4%，與去年同期比較則均上升1.9%。12月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升2.0%，與去年同期比較則下跌10.8%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於12月份均上升0.8%，與去年同期比較，M2及M3均上升4.0%。

其他報道

全日沽空金額增9% 盈富沽空增2.6倍

金管局：港銀恒大風險敞口低 上季料不良貸款率與第三季相約

上季末負資產樓按宗數逾2.5萬宗 見逾19年新高

香港去年GDP轉升3.2% 第四季升4.3% 均遜預期 

科指跌穿降準、2萬億救市底 全月跌20%創紀錄 國指連跌6個月 近24年最長跌浪

國泰向民航處提交初步報告 承諾農曆新年提供穩定航班服務

ZA Bank 推「千萬獎賞賀龍年」 派雙封8888元大利是

PayPal計劃裁員9% 涉約2500人

標普：恒大境外債權人收回款項料需數年

國泰：將與員工分享去年利潤 農曆新年增機師津貼確保航班運作暢順

浦林成山料去年多賺最多2倍至11.8億人幣

【有片：埋身擊】滬指向下調整 料後市持續區間內徘徊

天德化工料去年盈利倒退77%

許正宇：已建立強積金基金優先投資政府綠債機制

半日沽空金額減1% 盈富沽空增3.4倍 基金單位連增兩日

恒指半日跌159點 科指跌2% 舜宇跌9% 北水轉流入

機組人員舊制服升級再造 HK Express售環保小熊公仔及旅行布袋

PayMe推派利是AR遊戲 搶高達888元萬用券

港元拆息個別發展 隔夜息升穿5厘創1個月高 1個月HIBOR轉跌

微軟第二季收入增18% Azure雲服務收入增30%

三星利潤連續四季下降 晶片業務虧損

美國商務部長：中國製電動車構成國安等風險

花旗：美上調對華關稅沒影響 因多數出口商已將生產線轉移至東協