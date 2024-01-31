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Klook：今年在港投資翻倍 料更多大型活動來港

Klook今日公布2023年業務表現及Travel Pulse 2024亞太及香港旅遊習慣及趨勢調查，當中69%香港旅客新一年將更願意在旅遊投放更多預算。

平台去年總預訂額亦達至30億美元，2019年增長三倍。Klook預期，今年在港投資將會翻倍，香港本地旅遊的銷售目標為2.7億美元，是去年的兩倍。

Klook香港及澳門區總經理岑皓祺表示，平台將會投放資源到多個範疇，包括科技、大型活動等，又會加大市場推廣力度。他透露，今年首季將在全球各地推出AI工具「K.Ai」，為用戶提供旅行建議，將設有14種語言選擇。

他又指，今年將積極引入更多大型活動，香港去年的確因為開關較遲，一般而言大型活動需6至12個月籌備，影響部份活動未有在港舉行，但相信香港有足夠吸引力，今年將有更多大型活動在港舉行。不過他提到，香港作為旅遊目的地的吸引力仍需業界共同努力，包括餐飲業等配套未必充足，希望未來可繼續改善情況，對今年行業前景持樂觀態度。

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