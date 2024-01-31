國際貨幣基金組織（IMF）發表《世界經濟展望更新》報告，預期2024年全球經濟增速為3.1%，2025年為3.2%，2024年的預測值比2023年10月的報告預測值高0.2個百分點，原因是美國以及一些大型新興市場和發展中經濟體呈現出比預期更強的韌性，以及中國提供了財政支持，但2024至2025年的預測值仍低於歷史平均水平（2000-2019 年）的3.8%。
IMF又指出，如果中國不對陷入困境的房地產行業制定全面的一攬子重組政策方案，房地產投資的下降幅度可能會超過預期，而且持續時間更長，對國內經濟增長和貿易伙伴國產生負面影響。地方政府融資限制也可能引起意外的財政收緊，而在信心低迷的背景下，家庭消費也可能會減少。IMF預計中國2024年和2025年的經濟增速分別為4.6%和4.1%。
另據外電報道，IMF亞洲及太平洋部主任Krishna Srinivasan在新聞發布會上表示，隨著通脹趨緩，亞洲各國央行可能會在今年晚些時候看到放鬆貨幣政策的空間，並敦促中國發出明確信息會如何解決房地產困境。
Krishna Srinivasan指，隨著通脹壓力「迅速消退」，亞洲經濟軟著陸的前景正在改善。不過他亦警告，各國之間存在分歧，中國去年物價接近零增長，加劇了對通貨緊縮的擔憂，日本的通脹率在2025年之前可能仍將高於央行2%的目標。
此外，Krishna Srinivasan又敦促中國政府發出 「一致且明確的信息」，以解決中國房地產行業的困境，重點是需要將仍有生存能力的開發商與已無生存能力的開發商區分開來。
他又表示，中國上周宣布將大幅調低金融機構的存款準備金率，與IMF提出的加大貨幣支持力度以支撐經濟的建議是一致的。
不過佢認為，未來IMF更傾向於下調政策利率，而不是下調存款準備金率，因這將更直接刺激需求。
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