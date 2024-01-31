港股交投疲弱，金融服務界議員李惟宏建議港府利用資源，如外匯基金「帶頭」入市提振港股，他表示現時常傳出市場信心不足，指「如果市場冇信心，特區政府應該要用信心啦掛？」他績指，現時外匯基金持有港股及其他市場股票，分別佔外匯基金總資產約3.1%和12.1%，認為現時港府外匯基金購港股比例有上升的空間。
被問到建議港府應將外匯基金購港股的比例應增至多少時，李惟宏回應指不想「箍得咁死」，表示不想指定其資源必需購入特定的比例，或是規定其動用資源一定要為外匯基金，他指出動用的資金可以是其他資源，如香港投資管理有限公司（港投公司）的資金。
李惟宏續提到，港府事實上有動用外匯基金入市的先例，如於1998年對付「大鱷」動用1180億元，佔當時的外匯基總資產18%；他亦提到過去外國政府於經濟低迷入市購買當地投資產品的例子，如日本央行自2010年起持續購買日股ETF，更於2021年成日本股市最大的持份者。
事實上，金管局於上周五（26日）公布，去年外匯基金獲利2127億元，其投資回報率5.2%。其中港股虧損155億元，港股回報率為負10.3%；李惟宏表示，現時外匯基金購港股比例為3.1%，其餘約97%亦不是「包賺」，他亦明白到外匯基金有責任維持貨幣穩定，但表示只要港府平衡貨幣穩定、投資回報及管理風險等，認為提升其購港股比例有實行的可能性。
李惟宏今日舉辦記者會，提出十大刺激港股措施，除提倡港府動用資源購港股外，還有建議如下調股票印花稅，提到現時市場人士提出將現時買賣雙方各付0.1%減半（即0.05%），或者只收賣方；改革強積金（MPF）計劃，參考美國個人退休脹户（IRA）做法，讓MPF可直接投資個股。
另外，李惟宏亦有建議加快落實股票流動性負組的建議、研究取消手數要求、優化除牌機制、放寬回購股票限制、改革恒指篩選機制、優化上市機制，以及提高南向通投資額度。
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