被問到建議港府應將外匯基金購港股的比例應增至多少時，李惟宏回應指不想「箍得咁死」，表示不想指定其資源必需購入特定的比例，或是規定其動用資源一定要為外匯基金，他指出動用的資金可以是其他資源，如香港投資管理有限公司（港投公司）的資金。

李惟宏續提到，港府事實上有動用外匯基金入市的先例，如於1998年對付「大鱷」動用1180億元，佔當時的外匯基總資產18%；他亦提到過去外國政府於經濟低迷入市購買當地投資產品的例子，如日本央行自2010年起持續購買日股ETF，更於2021年成日本股市最大的持份者。

事實上，金管局於上周五（26日）公布，去年外匯基金獲利2127億元，其投資回報率5.2%。其中港股虧損155億元，港股回報率為負10.3%；李惟宏表示，現時外匯基金購港股比例為3.1%，其餘約97%亦不是「包賺」，他亦明白到外匯基金有責任維持貨幣穩定，但表示只要港府平衡貨幣穩定、投資回報及管理風險等，認為提升其購港股比例有實行的可能性。

李惟宏今日舉辦記者會，提出十大刺激港股措施，除提倡港府動用資源購港股外，還有建議如下調股票印花稅，提到現時市場人士提出將現時買賣雙方各付0.1%減半（即0.05%），或者只收賣方；改革強積金（MPF）計劃，參考美國個人退休脹户（IRA）做法，讓MPF可直接投資個股。

另外，李惟宏亦有建議加快落實股票流動性負組的建議、研究取消手數要求、優化除牌機制、放寬回購股票限制、改革恒指篩選機制、優化上市機制，以及提高南向通投資額度。

其他報道

IMF：中國不處理好內房問題將影響貿易伙伴國 減息較降準更能刺激需求

Klook：今年在港投資翻倍 料更多大型活動來港

Lalamove：去年12月平台至香港國際機場訂單量按月升逾三成

金管局：負資產僅為樓市下調的計算結果 拖欠比率比整體為低

港人民幣存款上月跌逾4% 港元存款增0.3%

碧桂園：清盤傳聞不屬實

全日沽空金額增9% 盈富沽空增2.6倍

金管局：港銀恒大風險敞口低 上季料不良貸款率與第三季相約

上季末負資產樓按宗數逾2.5萬宗 見逾19年新高

香港去年GDP轉升3.2% 第四季升4.3% 均遜預期

科指跌穿降準、2萬億救市底 全月跌20%創紀錄 國指連跌6個月 近24年最長跌浪

國泰向民航處提交初步報告 承諾農曆新年提供穩定航班服務

ZA Bank 推「千萬獎賞賀龍年」 派雙封8888元大利是

PayPal計劃裁員9% 涉約2500人

標普：恒大境外債權人收回款項料需數年

國泰：將與員工分享去年利潤 農曆新年增機師津貼確保航班運作暢順

浦林成山料去年多賺最多2倍至11.8億人幣

【有片：埋身擊】滬指向下調整 料後市持續區間內徘徊

天德化工料去年盈利倒退77%

許正宇：已建立強積金基金優先投資政府綠債機制

半日沽空金額減1% 盈富沽空增3.4倍 基金單位連增兩日

恒指半日跌159點 科指跌2% 舜宇跌9% 北水轉流入

機組人員舊制服升級再造 HK Express售環保小熊公仔及旅行布袋