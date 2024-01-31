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摩通調高國泰至「增持」評級 料可受惠內地航機運力緊張

摩根大通將國泰（0293）納入正面催化劑名單，目標價由11元上調至11.2元，維持「增持」評級，原因是其空運敞口較同業高，預期可受惠於內地航機運力緊張、跨境電商活動持續活躍，以及紅海危機下客戶需尋找其他海空貨運方式的需求增長。

摩通指，國泰貨運業務佔去年上半年總收入30%，內地及本港疫後重啟，集團致力於提升航空貨運能力及投資新能力，可補足去年底的需求及運費上升。另外，正值 2023年第四季度以來需求強勁上漲之際，航空貨運運費顯著上漲，自2023年9月起美國和歐洲航線大幅上漲逾 50%，若紅海危機持續及進一步升溫，農曆新年後運費將會再飆升，將國泰2023至2024年經調整淨利潤預測上調約 5%。

該行又指，目前國泰市賬率只有0.9倍，低於其過往長期平均值的1倍，加上恢復派息，重申「增持」評級，目標價從11元，上調至11.2元。

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