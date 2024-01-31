打擊詐騙為去年金管局重點工作之一，金管局副總裁阮國恒表示，截至去年9月為止，全部28間主要零售銀行已經對可疑戶口實施實時監察，並向潛在受害人發出警示，提醒其停止轉賬至不法分子戶口。去年第四季，銀行透過系統識別1200多名潛在受害人，防止約1800萬元損失。
2017年銀行業界推出24/7止付機制，阮國恒表示，去年參與銀行數目由23間增至28間，有助減少詐騙損害和損失，去年首10月反詐騙協調中心成功阻截約11億元。今年防詐騙仍會是當局重點工作，當局上周就銀行為協助防範或偵測罪案而交換個人客戶訊息提出方案，推出公眾諮詢，阮國恒指目前因私隱問題，上述措施僅防企業客戶，擴展至個人客戶有助實時防止騙案。
因為不少詐騙投訴由受害人按下釣魚鏈結而出事，因此去年金管局推出大量宣傳呼籲市民提防，不過阮國恒認為在坊間迴響不足，當詐騙模式改變，市民防騙意識下降，因此當局會不停以新形式宣傳。
金管局將與歌手尹光合作，推出以「假Link咪當真 唔好俾人昆」為口號的新歌及短片，打響今年防騙宣傳工作的頭炮，將提防假Link的概念唱入人心，提醒市民妥善保護敏感個人及信用卡資料，不要輕率點擊超連結。
其他報道
IMF：中國不處理好內房問題將影響貿易伙伴國 減息較降準更能刺激需求
Lalamove：去年12月平台至香港國際機場訂單量按月升逾三成
科指跌穿降準、2萬億救市底 全月跌20%創紀錄 國指連跌6個月 近24年最長跌浪
ZA Bank 推「千萬獎賞賀龍年」 派雙封8888元大利是
國泰：將與員工分享去年利潤 農曆新年增機師津貼確保航班運作暢順