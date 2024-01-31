維他奶國際（0345）香港署理行政總裁陳啟業表示，不計大型咖啡連鎖店，本港有300間精品咖啡店採用公司出產的植物奶，希望今年能進一步增加零售點。他稱，植物奶是集團ESG發展的一部分，現在集團生產的燕麥奶及杏仁奶的包裝物料可減少17%碳排放。
陳啟業補充，維他奶所生產的植物奶包括燕麥奶、豆奶及杏仁奶，最早於澳洲流行並且工廠設於澳洲，14年前在澳洲推出，發展趨勢好過預期。目前維他奶有專職團隊負責與多家精品咖啡店的咖啡師溝通及宣傳植物奶的使用，並不時舉辦工作坊宣傳植物奶對於可持續發展的好處。
此外，精品咖啡店ideaology創辦人譚富濤表示，公司在港的6間精品咖啡店都有推出植物奶沖調的咖啡，位於商業區的2間店鋪有20%的客人選用植物奶咖啡，而非商業區則有不足10%的客人選擇植物奶咖啡。一間精品咖啡店平均一個月訂購24盒1升的植物奶。
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