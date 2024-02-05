據中證監披露，截至上周五，滬深兩市股票質押市值佔總市值比例，由2018年高峰的10.51%，降至3.38%；質押融資餘額由2.69萬億元人民幣，降至1.59萬億元；上市公司第一大股東質押比例逾80%的數量由702家，降至227家。

今年年初至2月2日，滬深兩市共披露大股東補充質押公告106單，較去年同期有一定增加。但是，補充質押是質押履約保障比例低於預警線（而非平倉線）的情況下，銀行、券商等金融機構（質權人）為保障融資安全與股東（出質人）之間約定的保護性措施，不會導致強制平倉。

同時，中證監引導券商等機構增加平倉線彈性，促進市場平穩運行。從滬深兩市數據看，今年股票質押違約強平金額合計為2740.32萬元，佔市場日成交額的比例很小。

中證監表示，會密切監測並採取有力措施，防範股票質押風險；並會引導券商等機構增加平倉線彈性，促進市場平穩運行。

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