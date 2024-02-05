中證監在網頁回應傳媒有關股票質押情況的查詢，指今年股票質押規模較去年底有所下降，又表示會密切監測並採取有力措施，防範股票質押風險。
據中證監披露，截至上周五，滬深兩市股票質押市值佔總市值比例，由2018年高峰的10.51%，降至3.38%；質押融資餘額由2.69萬億元人民幣，降至1.59萬億元；上市公司第一大股東質押比例逾80%的數量由702家，降至227家。
今年年初至2月2日，滬深兩市共披露大股東補充質押公告106單，較去年同期有一定增加。但是，補充質押是質押履約保障比例低於預警線（而非平倉線）的情況下，銀行、券商等金融機構（質權人）為保障融資安全與股東（出質人）之間約定的保護性措施，不會導致強制平倉。
同時，中證監引導券商等機構增加平倉線彈性，促進市場平穩運行。從滬深兩市數據看，今年股票質押違約強平金額合計為2740.32萬元，佔市場日成交額的比例很小。
中證監表示，會密切監測並採取有力措施，防範股票質押風險；並會引導券商等機構增加平倉線彈性，促進市場平穩運行。
其他報道
余偉文：外匯儲備投資本土市場絕無僅有 港外匯基金不會再增加或減少
金管局：中小企感去年第四季從銀行取貸較前季難 但收緊情況不及前季
MTR Lab至去年已完成6個項目投資 並參與兩個項目孵化計劃
美元強、內地數據弱 港股連跌兩日 恒指跌23點 成交近3周低
眾安國際推龍年員工福利 幸運兒獲一萬元「錢罌」獎金 加碼放情人節假