GUM公布今年1月強積金表現，當中「GUM強積金綜合指數」下跌2.1%；「GUM強積金股票基金指數」跌3.7%；「GUM強積金混合資產基金指數」跌1.3%；「GUM強積金固定收益基金指數」跌0.03%。總結2024年1月份，強積金成員人均蝕5032元。
股票基金表現方面，日本股市上月表現出色，上漲5.2%。日本政府在高息環境下堅持維持極低的利率，這為企業提供了相對便宜的借貸成本，促進了投資和經濟活動。同時，日元貶值對日本出口和旅遊業產生正面影響，進一步推動股市增長。此外，知名投資者巴菲特對日本市場的興趣也引起了投資者的關注，有助於提升市場信心。
混合資產基女上月普遍表現下跌。這主要是因為不少混合基金持有一定比例的中港股票，而中港市場在這段期間表現較弱所致。此外，聯儲局暗示3月可能不會再減息，亦對債券市場造成了壓力。然而，「預設投資策略-核⼼累積基⾦」受益於多元分散的投資組合，減輕了單一地區市場下跌的風險，其表現較佳，上升0.4%。
固定收益基金方面，聯儲局上周公布維持利率不變，並表示在通脹達到2%目標前不會減息，導致債券基金表現受壓。除了「強積金保守基金」和「香港貨幣市場基金」表現有正回報外，其他固定收益基金均下跌。
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