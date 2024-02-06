金管局平時好正經，不過為咗防騙都要搞搞新意思！金管局今日推出同「光B」尹光合作嘅防騙單曲《Link咪亂撳》MV，就連管理層都身體力行，副總裁阮國恒（Arthur Yuen）亦有粉墨登場，變身做「光A」同「光B」齊齊jam歌，宣揚「假Link咪當真 唔好俾人昆」。
今次MV用咗歌舞劇形式配合幽默情節，揭示釣魚詐騙手法的常用場境，例如假扮銀行發出短訊，要求市民透過超連結提供帳戶資料；推廣優惠吸引市民到虛假商戶網站購物；誘騙市民下載虛假手機應用程式等，以優惠騙取市民的信用卡和個人資料。
「光B」喺MV入面造型百變，化身成髮型師助手、精明太太等多個角色，唱「醒」幾位差點誤墮釣魚連結陷阱的當事人，仲用熟悉旋律和簡單直接歌詞，「洗腦式」警惕市民切勿輕率點擊超連結。
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