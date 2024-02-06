丘鈦科技（1478）公布1月主營產品銷售數據，期內手機攝像頭模組按年升90%至3891.5萬件、按月升11.4%；攝像頭模組銷售數量合計按年升93.3%至3999.6萬件、按月升11.7%；以及指紋識別模組銷售數量合計按年升1.12倍至1178.5萬件、按月升13.1%。
公司指，攝像頭模組產品銷售數量按年增加，主要是由於智能手機市場需求回升，以及在中高端攝像頭模組產品及車載攝像頭模組產品的業務發展良好；而按月增長則主要是由於客戶的項目週期因素。
至於指紋識別模組產品銷售數量按年增加，公司表示，主要是由於智能手機市場需求回升，以及在指紋識別模組業務的市場份額提升；而按月增長則主要是由於客戶項目週期因素。
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