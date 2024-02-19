恒指今早低開5點，已成全日高位，低位跌201點，高低波幅196點，是1月4日後最窄，當日為157.07點。通訊服務、非必需消費品、信息技術、衛生保健股推低大市。上升股份比例為25.26%，下跌為38.5%，無升跌為36.23%。

恒指收市跌184點或1.13%，報16155點，大市成交金額820億元，較上日增加16.18%，是2月7日1036.33億元成交後最多；國指跌73點或1.33%，報5484點。恒生科技指數收報3253點，跌2.68%。

藍籌股成交金額408.39億元，佔大市成交49.8%；科指成份股成交金額191.02億元，佔大市成交23.29%；國指成份股成交金額327.51億元，佔大市成交39.94%。

24隻雙櫃台股，總成交0.65億元人民幣，相當於約0.7億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少0.65%，至76.72億元，佔大市成交9.34%。牛熊證成交金額32.16億元，減少3.49%；窩輪成交金額44.56億元，增加1.48%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、中移動（0941）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌18隻升，64隻下跌，0隻無升跌。紫金礦業（2899）升5.11%，收報12.34元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌8.61%，收報19.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報0.86元，升1.18%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報28.15元，跌6.94%。

恒指曾跌穿50天線(16140.96點)。科指下試10天線(3182.98點)。

北水南下合計淨流入42.66億元，較上日減少7.09%，連續第3日流入，累計流入112.11億元，對上一次連續3日淨流入是1月26日。南水北上合計淨流出63.75億元人民幣，終止連續8日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.24%，是2月14日後最大跌幅，當日跌幅為1.84%。低見16137.98點，是2月16日15937.28點後最低。收市報16155.61點，是2月15日後收市新低，當日報15944.63點。

科指曾跌最多3.16%，是1月31日後最大跌幅，當日跌幅為3.68%。低見3236.95點，是2月16日3205.51點後最低。收市報3253.09點，是2月15日後收市新低，當日報3223.1點。

國指曾跌最多1.59%，是2月14日後最大跌幅，當日跌幅為1.87%。低見5470.7點，是2月16日5402.51點後最低。收市報5484.88點，是2月15日後收市新低，當日報5410.94點。

午後消息股表現

匯控（0005）祈耀年：去年業績強勁 惟前路更艱難。收報62.4元，升0.73%。

大摩降友邦（1299）目標價至95元 關注未來增長。收報64.2元，跌0.16%。

東方甄選（1797）據報開始測試「小時達」 暫覆蓋上海北京部分區域。收報24.1元，跌5.3%。

銀河聯昌料碧桂園（2007）去年虧損勁 龍湖萬科盈利跌 潤地中海外仍有增長。收報0.69元，跌4.17%。龍湖（0960）收報8.9元，跌5.12%。萬科（2202）收報6.13元，跌3.77%。綠城（3900）收報6.05元，跌3.97%。潤地（1109）收報24.6元，跌1.2%。中海外（0688）收報11.64元，跌2.51%。

現代健康科技（0919）710萬元購入一架勞斯萊斯 以接送客戶。收報0.104元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

京東（9618）據報考慮收購英國電子產品零售商Currys。收報91.85元，跌4.07%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，法拉帝（9638）收報26元，無升跌。長城環亞控股（0583）收報0.275元，無升跌。朗廷－ＳＳ（1270）收報0.7元，升7.69%。金界控股（3918）收報3.01元，跌2.27%。

先聲藥業（2096）盈警料去年盈利倒退最多26%。收報5.39元，跌2.36%。

招商證券（6099）盈喜料去年多賺8.4%。收報6.02元，升0.33%。

比亞迪（1211）：今年及往後將推出多款高端豪華車。收報186.4元，跌1.89%。

傳小米（1810）月底大裁員 「只通知不協商」 小米闢謠：無任何裁員計劃。雷軍：小米北京昌平智能工廠今日正式落成投產，年產千萬台旗艦手機。收報12.92元，跌3.73%。

小鵬汽車（9868）：3年内規劃新品或改款30款車。收報36.9元，跌1.6%。

攜程（9961）：內地春節國內遊、出境遊和入境遊訂單超越2019年同期水平。收報327.4元，升0.74%。

外電：中國恒大（3333）清盤人或向前核數師羅兵咸提訴訟。停牌。

建行（0939）據報已對接逾2000個內房「白名單」項目。收報4.73元，升0.21%。

中國環境資源（1130）折讓7%發新股集資1630萬元。收報0.048元，升11.63%。

現代牧業（1117）發盈警，料去年盈利跌最少66%。收報0.68元，跌2.86%。

金沙中國（1928）2023年度扭虧，賺54億元。收報23.6元，跌3.67%。

政府委陳健波及任景信任港交所（0388）董事，接替史美倫及洪丕正。收報246.2元，跌2.22%。

恒指成份股不變，國指納入聯通（0762）收報5.52元，升2.79%。踢走的中升（0881）收報13.2元，跌6.25%。科指納入同程旅行（0780）收報17.58元，升0.46%。剔出的萬國數據（9698）收報6.72元，跌4.82%。

匯控（0005）據報加強參與恒生風險管理收報62.4元，升0.73%。恒生（0011）：有堅實風險管理機制確保營運穩健。收報81元，跌2.29%。

渣打（2888）委任Diane Jurgens為獨立非執行董事，3月生效。收報58.8元，升0.6%。

捷榮國際（2119）：派特別息每股13.87仙。收報0.78元，升14.71%。

Dynam（6889）大股東家族成員佐藤茂洋轉贈900萬股予子女。收報3.91元，跌2.49%。

破頂股表現

破頂股包括，中環新能源（1735）創上市新高，見5.77元，收報5.72元，升12.16%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見14.04元，收報14.02元，升3.7%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8707.1元，收報8706.5元，升0.04%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見1999元，收報1999元，升0.45%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1104元，收報1104元，升0.24%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見16.65元，收報16.64元，升3.61%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見20.7元，收報20.52元，升0.98%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見19.73元，收報19.71元，升0.46%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見17.5元，收報17.5元，升0.29%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1112.7元，收報1112.7元，升0.01%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見112元，收報111.4元，升0.09%；首創鉅大（1329）創52周高，見0.95元，收報0.95元，無升跌；天立教育（1773）創52周高，見4元，收報3.72元，跌4.86%；九龍倉集團（0004）創52周高，見26.8元，收報26.55元，升0.95%；中煤能源（1898）創52周高，見9.09元，收報8.91元，升5.07%；南戈壁（1878）創52周高，見5.43元，收報5.23元，升4.6%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見15.28元，收報15.08元，升3.15%；神華（1088） 創52周高，見31.4元，收報31.15元，升4.18。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景悠活（3913）低見0.335元，收報0.385元，無升跌；原生態牧業（1431）低見0.092元，收報0.1元，跌7.41%；大中華控股（0021）低見0.052元，收報0.056元，跌5.08%；利記（0637）低見0.15元，收報0.15元，跌5.06%；大禹金融（1073）低見0.118元，收報0.128元，升1.59%；百仕達控股（1168）低見0.082元，收報0.082元，跌5.75%；川控股（1420）低見0.052元，收報0.065元，升6.56%；辰林教育（1593）低見1.62元，收報1.67元，升0.6%；奧克斯國際（2080）低見0.2元，收報0.225元，跌11.76%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見25.45元，收報26.3元，跌2.77%。

39隻股份創52周低，其中十隻包括，稻香（0573）低見0.7元，收報0.71元，跌4.05%；CHEVALIER INT'L（0025）低見4.51元，收報4.51元，跌5.85%；天安（0028）低見3.23元，收報3.26元，跌1.51%；遠東發展（0035）低見1.16元，收報1.21元，跌1.63%；海港企業（0051）低見5.66元，收報5.8元，跌0.85%；萬邦投資（0158）低見92.3元，收報92.3元，無升跌；博富臨置業（0225）低見6.1元，收報6.1元，跌2.4%；華信地產財務（0252）低見3.1元，收報3.1元，跌3.13%；太興置業（0277）低見2.6元，收報2.6元，無升跌；永發置業（0287）低見4.7元，收報4.7元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，惠生國際（1340）創52周高，見0.064元，收報0.064元，升128.57%；遠見控股（0862）收報0.043元，升65.38%；國瑞健康（2329）收報0.035元，升59.09%；寶積資本（8168）收報0.088元，升44.26%；中國汽車內飾（0048）收報0.102元，升39.73%；生活概念（8056）收報0.025元，升31.58%；協同通信（1613）收報0.49元，升30.67%；艾碩控股（8341）收報0.197元，升28.76%；五菱（0305）收報0.48元，升28%；阜博集團（3738）收報1.89元，升25.17%。

下跌異動股，包括，飛天雲動（6610）創上市新低，見0.91元，收報0.92元，跌31.34%；聯合能源集團（0467）見52周低0.41元，收報0.42元，跌26.32%；盛源控股（0851）收報0.275元，跌24.66%；中國投融資（1226）收報0.55元，跌21.43%；滄港鐵路（2169）收報1.48元，跌19.13%；中國供應鏈產業（3708）創上市新低，見0.066元，收報0.07元，跌18.6%；潤邁德－Ｂ（2297）創上市新低，見0.208元，收報0.208元，跌18.43%；百奧賽圖－Ｂ（2315）創上市新低，見6.95元，收報7.1元，跌18.11%；滉達富控股（1348）收報0.033元，跌17.5%；京維集團（1195）平上市低位0.014元，收報0.015元，跌16.67%；世大控股（8003）收報0.42元，跌16%。

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