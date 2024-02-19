瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預期，中國內地最早減息時間，可能在下月兩會召開前後出現，為緩解通縮壓力以及支撐經濟增長，預計人行將進一步放鬆貨幣政策，包括今年中期借貸便利（MLF）再減息0.1至0.2厘、再降低存款準備金率0.25至0.5個百分點，並結合使用一些其他流動性工具，包括進一步增加抵押補充貸款（PSL）投放等。
瑞銀報告指，人行早前公布，1月新增社融6.5萬億元（人民幣，下同），再創歷史新高，多於市場預期的5.6萬元，除新增人民幣貨款超預期期，在債券收益率下行推動新增企業債券淨發行4840億元，新增影子信貸則為6010億元，按年多增2520億元。
1月官方和剔除股票融資後的經調整社融，按年增速均保持在9.5%至9.6%的水準。此前人行曾在第四季貨幣政策執行報告中，要求2024年初信貸均衡投放，不過，1月新增信貸仍大幅強於預期且創歷史新高，表明銀行仍然傾向於儘早發放貸款以鎖定更多利息收益，在市場對未來幾個月降息預期升溫的情況下，這一動機尤為突出。
瑞銀預計，房地產銷售和房貸將在未來兩個季度逐步企穩，在政策支援下，企業債券融資需求或較去年的疲弱態勢有所改善。2024年政府債券發行量可能保持強勁水準，其發行節奏可能在3月全國人大批准新一年財政預算後明顯提速。整體而言，信貸增速可能在2024年底保持在9.5%左右的穩健水準。
人行在去年12月和今年1月累計向政策性銀行投放了5000億元PSL，瑞銀預計央行可能在年內再額外新增3000-5000億元PSL額度，從而進一步為三大工程提供信貸支援。
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