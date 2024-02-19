該會指，發現今年1月止的1年間，於26個強積金基金類別中，DCA在17個基金類別中表現更為優勝。若以3年計，平均成本法於20個基金類別中表現較好。

據HKIFA公布數據所示，假設DCA投資法於指定時期內的每月底供款1000元，並以香港股票基金為例，截至今年1月31日數據，其1年及3年期DCA回報率分別為負15.7%及負28.1%；而假設在指定時期開始時進行LSI，其回報則分別為負30.8%及負49.9%。

基金公會退休金委員會聯席主席曹偉邦表示，投資者經常試圖擇時，希望低買高賣。但事實上，最終或可能做出相反的舉動，因為沒有人能預測未來的市場走勢。通過堅持有紀律、有效且簡單的平均成本法投資策略可以緩和價格波動對投資的影響。

曹偉邦續指，就算市場有多差，他不主張因市場轉差，而於MPF投資中減持MPF特定個類別，因「唔知幾時返轉頭（應指MPF基金回升），你三年前有冇諗過美股會返到38,000點？」

另外，香港投資基金公會亦發現，截至去年6月數據顯示，香港股票佔強積金基金整體資產的三成，為各類別中最高，但該數字均較2022年6月的35%及2021年3月的36%有所下降。曹偉邦表示，該數據是以資產淨值計算，而港股表現近年較為遜色，令較數字下跌，但同時亦不排除有投資者不買港股票基金，於MPF投資中選擇其他地方資產。

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