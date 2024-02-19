中集車輛（1839）表示，近日旗下全資附屬公司CIMC Intermodal Equipment, LLC（簡稱CIE）收到美國海關與邊境保護局（CBP）通知，其將《執行及保護法》（EAPA）調查結果公布日期由2024年2月18日延期到2024年4月18日。CIE 於2023年7月24日收到該局調查通知，被指控規避美國稅項。
集團指，截至目前，CBP對EAPA的調查結論尚未作出，難以準確預估該調查可能對集團生產經營及財務狀況造成的影響。集團續稱，將持續密切關注EAPA調查的進展情况，適時判斷對集團業務影響範圍，並將採取各項必要措施，積極應對EAPA調查，維護集團及股東的合法權益。
CBP於2022年12月22日收到美國骨架車製造商聯盟提交的申請，稱CIE通過集團旗下另一間在泰國經營製造業務的Dee Siam Manufacturing Co.,Ltd.，經泰國轉運進口自中國的骨架車及骨架車組件，從而規避美國對從中國進口的骨架車及骨架車組件徵收的反傾銷稅（AD）及反補貼稅（CVD）。
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