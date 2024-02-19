文章日期：2024年2月19日 19:04
恒和珠寶（0513）發盈警，料截至2023年底的半年虧損擴大至不少於3500萬元，較截至2022年底的半年虧損760萬元大幅擴大。
集團指，預期虧損增加主要由於收益按年減少約26%，以及財務成本増加約900萬元。
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