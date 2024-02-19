該行指，這亦反映出訪澳旅客增加，並沒有顯著攤薄高端中場賭客的質素，更在今次考察中見到，下注10萬元或俗稱的「巨鯨」人數，創紀錄新高，有多達41人，比2019年同一檔期的27人還要多。

根據其統計，銀河娛樂的高端中場錄得的注碼在今個檔期名列榜首，料市埸佔有率高達28%，比2023年的25%及2019年的24%還要高。其高端中場「天峰」今個月更錄得420萬元殺數，並罕見在單一場地同時出現10個「巨鯨」。

隨著有博彩企業如美高梅中國（2282）旗下美獅美高梅在高端中場引進百家樂保險，供下注人客人在駁牌時買保險。客人付出保費後在勝局時獲派彩有所減少，但是賭客的保費付費反而有助提升賭場的贏率。另在高端中場內，該行見到出了不同招數吸客，當中客人在新濠天地的麒龍會可免費享用北京填鴨，在永利皇宮及新濠天地的有關場地內可以享用茅台雪糕，在上葡京的場地則可以享用愛爾蘭咖啡等。

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