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花旗：農曆年高端中場客數目不及十一　客均落注較疫情前高77%　

花旗發表最新報告指，在農曆年檔期其到澳門視察，留意到當地高端中場的玩家數目雖然比疫情前2019年同一檔期減少16%，只有777人，但是已經為澳門重啟經濟活動以來最高水平。但是落注額則為其紀錄高位，達到2300萬元，較疫情前同一檔期高出49%。攤分每個賭客計，每人平均下注29624元，比疫情前同一檔期高出77%，反映了賭客質素極高，只比2023年十一檔期略少9元。

該行指，這亦反映出訪澳旅客增加，並沒有顯著攤薄高端中場賭客的質素，更在今次考察中見到，下注10萬元或俗稱的「巨鯨」人數，創紀錄新高，有多達41人，比2019年同一檔期的27人還要多。

根據其統計，銀河娛樂的高端中場錄得的注碼在今個檔期名列榜首，料市埸佔有率高達28%，比2023年的25%及2019年的24%還要高。其高端中場「天峰」今個月更錄得420萬元殺數，並罕見在單一場地同時出現10個「巨鯨」。

隨著有博彩企業如美高梅中國（2282）旗下美獅美高梅在高端中場引進百家樂保險，供下注人客人在駁牌時買保險。客人付出保費後在勝局時獲派彩有所減少，但是賭客的保費付費反而有助提升賭場的贏率。另在高端中場內，該行見到出了不同招數吸客，當中客人在新濠天地的麒龍會可免費享用北京填鴨，在永利皇宮及新濠天地的有關場地內可以享用茅台雪糕，在上葡京的場地則可以享用愛爾蘭咖啡等。

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