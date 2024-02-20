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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見逾一周低 3個月息見逾5個月低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR跌2.95點子至4.54226%，是2月9日後最低，當日報4.5381%。

港元現報7.8215元貶值7點子，曾貶值最多14點子，報7.8222元，亦曾升值最多0點子，報7.8208元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌89.73點子至4.005%，是2月6日後最低；1星期HIBOR跌7.83點子至4.39131%，是2月7日後最低；2星期HIBOR跌4.04點子至4.45649%，是2月7日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.61點子至4.63673%，是2023年9月7日後最低；6個月期HIBOR跌1.68點子至4.68351%，是2月8日後最低；12個月期HIBOR升0.45點子至4.7647%。

美元指數現報104.386升值0.095點或0.09%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43033%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8586%，終止連續5日收窄，利差是2024年2月14日後最闊，當日差距為-0.8914%。

對上一次終止連續5日收窄，是2024年2月08日，當日利差報-0.9081%。

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