moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日跌44點 跌穿50天線 科指跌1.1%

內地降5年期LPR，未有減1年期LPR，雖不符市場預期，但符人行早前的放風，人行主管的金融時報周日稱，「LPR是依照市場化報價形成的，LPR期限利差或將反映市場變化有所收窄，近期5年以上LPR下降的可能性更大。考慮到5年以上LPR是中長期企業貸款和個人房屋貸款定價的主要參考基準，這將有利於穩定信心，促進投資和消費，也有助於支持房地產市場平穩健康發展。」雖然市場分析傾向相信利好，但洪灝唱淡、彭博行業研究中資地產指數抹去此前0.9%的漲幅，滬深300、深證、港股向下。

恒指今早高開66點，高位升118點，低位跌100點，高低波幅219點。通訊服務、非必需消費品、信息技術、地產股推低大市。上升股份比例為24.68%，下跌為26.17%，無升跌為49.13%。

恒指半日跌44點或0.27%，報16111點，大市成交金額394億元；國指跌19點或0.36%，報5465點。恒生科技指數收報3215點，跌1.17%。

藍籌股成交金額171.91億元，佔大市成交43.63%；科指成份股成交金額71.79億元，佔大市成交18.22%；國指成份股成交金額136.52億元，佔大市成交34.64%。

24隻雙櫃台股，總成交0.44億元人民幣，相當於約0.47億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額減少9.88%，至69.14億元，佔大市成交17.51%。牛熊證成交金額30.79億元，減少4.24%；窩輪成交金額38.34億元，減少13.94%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌33隻升，46隻下跌，3隻無升跌。華潤電力（0836）升3.13%，收報16.5元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌4.34%，收報66.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報25.55元，升7.81%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報34.4元，跌6.78%。

恒指跌穿50天線(16136.63點)。科指下試10天線(3200.11點)。

北水南下合計淨流入25.13億元，較上日減少41.09%，連續第4日流入，累計流入137.25億元，對上一次連續4日淨流入是1月17日。南水北上合計淨流出22.52億元人民幣，較上日減少64.65%，連續第2日流出，累計流出86.25億元。

南順（0411）最快今公布業績。收報9.05元，無升跌。

朗廷（1270）可分派收入按年增逾56%至2.98億，因高息前景不明停派息。收報0.64元，跌8.57%。

希瑪眼科（3309）︰愛康健獲納入長者醫療券大灣區試點計劃。收報3.1元，升6.53%。

國航（0753）1月客運力按年升五成。收報4.34元，升1.4%。

股價跌逾三成，飛天雲動科技（6610）：大股東及管理層無減持，公司營運正常。創上市新低，見0.89元，收報0.9元，跌2.17%。

實力建業（0519）盈警，料中期虧損擴大至3400萬。收報0.075元，無升跌。

花旗：農曆年高端中場客數目不及十一，客均落注較疫情前高77%。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報5.39元，跌1.1%。美高梅中國（2282）收報12.16元，跌3.34%。澳博（0880）收報2.47元，跌1.98%。永利澳門（1128）收報7.01元，跌0.14%。銀河娛樂（0027）收報44.4元，升0.34%。金沙中國（1928）收報23.25元，跌1.48%。

金界（3918）去年多賺66%至1.77億美元，不派息。收報3.13元，升3.99%。

恒和珠寶（0513）料中期虧損擴大至3500萬元。見52周低0.186元，收報0.186元，跌7%。

中集車輛（1839）：美國調查結果將延期到今年4月18日。收報6.88元，無升跌。

建滔系發盈警，建滔集團（0148）去年少賺45%，積層板盈利跌55%。收報15.2元，跌2.31%。建滔積層板（1888）收報4.86元，跌5.26%。

沙大川辭任知乎（2390）執董、首席財務官。收報11.98元，跌1.48%。

惠生工程（2236）委任周瑜為執董兼首席財務官。收報0.265元，跌3.64%。

南航（1055）1月客運力按年升四成。收報2.94元，跌1.67%。

L'Occitane（0973）遭ACATIS減持至6.94%。收報28.3元，升1.07%。

比亞迪（1211）旗艦轎車秦PLUS減價。收報180元，跌3.43%。

京東（9618）：正初步評估收購Currys。收報89.2元，跌2.89%。

破頂股表現

破頂股包括，中環新能源（1735）創上市新高，見5.82元，收報5.76元，升0.7%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見2.53元，收報2.47元，升4.66%；上美股份（2145）創上市新高，見41.9元，收報38.45元，升1.05%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見14.46元，收報14.34元，升2.28%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見16.81元，收報16.5元，跌0.84%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1066.45元，收報1066.3元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1043.45元，收報1043.15元，升0.01%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見17.68元，收報17.68元，升1.03%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見87.42元，收報87.32元，升1.06%；知行汽車（1274）創上市新高，見61.6元，收報60.95元，升2.87%；美中嘉和（2453）創上市新高，見15元，收報14.88元，升4.2%；新東方（9901）創52周高，見73.1元，收報72.45元，升3.06%；九龍倉集團（0004）創52周高，見26.9元，收報26.55元，無升跌；南戈壁（1878）創52周高，見5.44元，收報5.2元，跌0.57%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見6.33元，收報6.3元，升4.3%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見15.68元，收報15.54元，升3.05%；神華（1088） 創52周高，見31.4元，收報30.95元，跌0.64%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，智富資源投資（0007）低見0.015元，收報0.017元，跌45.16%；冠中地產（0193）低見0.115元，收報0.115元，跌11.54%；北大資源（0618）低見0.056元，收報0.057元，跌8.06%；新天地產集團（0760）低見0.113元，收報0.113元，跌1.74%；時富投資（1049）低見0.59元，收報0.67元，升1.52%；加科思－Ｂ（1167）低見2.16元，收報2.26元，跌8.87%；廣匯寶信（1293）低見0.175元，收報0.176元，跌3.83%；超智能控股（1402）低見0.143元，收報0.143元，跌20.56%；優越集團控股（1841）低見0.169元，收報0.19元，無升跌；聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見24.95元，收報25.45元，跌3.23%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，中升（0881）低見12.82元，收報13.04元，跌1.21%；CHEVALIER INT'L（0025）低見4.48元，收報4.48元，跌0.67%；遠東發展（0035）低見1.12元，收報1.16元，跌4.13%；粵海置地（0124）低見0.43元，收報0.43元，跌2.27%；永發置業（0287）低見4.5元，收報4.5元，跌4.26%；聯合能源集團（0467）低見0.375元，收報0.415元，跌1.19%；恆和集團（0513）低見0.186元，收報0.186元，跌7%；金源發展國際實業（0677）低見0.41元，收報0.425元，跌2.3%；中升控股（0881）低見12.82元，收報13.04元，跌1.21%；高雅光學（0907）低見0.1元，收報0.1元，跌4.76%。

異動股

上升異動股，包括，康特隆（1912）收報0.055元，升41.03%；精優藥業（0858）收報0.04元，升33.33%；C-LINK SQ（1463）收報1.46元，升30.36%；海峽石油化工（0852）收報0.231元，升28.33%；濠江機電（1408）收報0.194元，升27.63%；巴克１７９８集團（1010）收報0.59元，升26.88%；中寶新材（2439）收報0.78元，升25.81%；盛良物流（8292）收報0.075元，升22.95%；富銀融資股份（8452）收報0.29元，升21.85%；先機企業集團（0176）收報0.024元，升20%。

下跌異動股，包括，智富資源投資（0007）創上市新低，見0.015元，收報0.017元，跌45.16%；正乾金融控股（1152）收報0.063元，跌24.1%；中油潔能控股（1759）收報0.48元，跌23.81%；名仕快相（8483）收報0.074元，跌21.28%；超智能控股（1402）創上市新低，見0.143元，收報0.143元，跌20.56%；帝國金融集團（8029）收報0.063元，跌18.18%；太平洋酒吧（8432）收報0.042元，跌17.65%；泰錦控股（8321）收報0.285元，跌17.39%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.062元，跌17.33%；興利（香港）控股（0396）收報0.048元，跌17.24%。

其他報道

滬指穩守2900點 以近半日高位收市

美斯缺陣︱美斯任代言人 極兔速遞邁向三連跌 最多跌逾12%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見逾一周低 3個月息見逾5個月低

恒大地產遭上交所公開譴責處分 因未及時披露2022年業績

老鳳祥被指賣假貨 店員洗金鐲故意擦掉logo 內地市監局介入調查

超預期創紀錄下調5年期LPR 瑞穗：有利地產市場復蘇 洪灝：需求仍弱

人行一年期LPR不變 五年期LPR降至3.95% 滬深三大指數低開

恒指今早高開66點 科指升0.6% 龍湖升2% 閱文升1%

港股ADR升128點 夜期高水51點 美期亞股跌

第一資本收購Discover 估值353億美元

美股休市 歐股微升 法國CAC升0.01% 富時100升0.22%