內地降5年期LPR，未有減1年期LPR，雖不符市場預期，但符人行早前的放風，人行主管的金融時報周日稱，「LPR是依照市場化報價形成的，LPR期限利差或將反映市場變化有所收窄，近期5年以上LPR下降的可能性更大。考慮到5年以上LPR是中長期企業貸款和個人房屋貸款定價的主要參考基準，這將有利於穩定信心，促進投資和消費，也有助於支持房地產市場平穩健康發展。」雖然市場分析傾向相信利好，但洪灝唱淡、彭博行業研究中資地產指數抹去此前0.9%的漲幅，滬深300、深證、港股向下。