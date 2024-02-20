內地降5年期LPR，未有減1年期LPR，雖不符市場預期，但符人行早前的放風，人行主管的金融時報周日稱，「LPR是依照市場化報價形成的，LPR期限利差或將反映市場變化有所收窄，近期5年以上LPR下降的可能性更大。考慮到5年以上LPR是中長期企業貸款和個人房屋貸款定價的主要參考基準，這將有利於穩定信心，促進投資和消費，也有助於支持房地產市場平穩健康發展。」雖然市場分析傾向相信利好，但洪灝唱淡、彭博行業研究中資地產指數抹去此前0.9%的漲幅，滬深300、深證、港股向下。
恒指今早高開66點，高位升118點，低位跌100點，高低波幅219點。通訊服務、非必需消費品、信息技術、地產股推低大市。上升股份比例為24.68%，下跌為26.17%，無升跌為49.13%。
恒指半日跌44點或0.27%，報16111點，大市成交金額394億元；國指跌19點或0.36%，報5465點。恒生科技指數收報3215點，跌1.17%。
藍籌股成交金額171.91億元，佔大市成交43.63%；科指成份股成交金額71.79億元，佔大市成交18.22%；國指成份股成交金額136.52億元，佔大市成交34.64%。
24隻雙櫃台股，總成交0.44億元人民幣，相當於約0.47億港元，佔大市成交的0.12%。
窩輪及牛熊證成交金額減少9.88%，至69.14億元，佔大市成交17.51%。牛熊證成交金額30.79億元，減少4.24%；窩輪成交金額38.34億元，減少13.94%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、中移動（0941）貢獻恒指較多。
藍籌33隻升，46隻下跌，3隻無升跌。華潤電力（0836）升3.13%，收報16.5元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌4.34%，收報66.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報25.55元，升7.81%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報34.4元，跌6.78%。
恒指跌穿50天線(16136.63點)。科指下試10天線(3200.11點)。
北水南下合計淨流入25.13億元，較上日減少41.09%，連續第4日流入，累計流入137.25億元，對上一次連續4日淨流入是1月17日。南水北上合計淨流出22.52億元人民幣，較上日減少64.65%，連續第2日流出，累計流出86.25億元。
南順（0411）最快今公布業績。收報9.05元，無升跌。
朗廷（1270）可分派收入按年增逾56%至2.98億，因高息前景不明停派息。收報0.64元，跌8.57%。
希瑪眼科（3309）︰愛康健獲納入長者醫療券大灣區試點計劃。收報3.1元，升6.53%。
國航（0753）1月客運力按年升五成。收報4.34元，升1.4%。
股價跌逾三成，飛天雲動科技（6610）：大股東及管理層無減持，公司營運正常。創上市新低，見0.89元，收報0.9元，跌2.17%。
實力建業（0519）盈警，料中期虧損擴大至3400萬。收報0.075元，無升跌。
花旗：農曆年高端中場客數目不及十一，客均落注較疫情前高77%。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報5.39元，跌1.1%。美高梅中國（2282）收報12.16元，跌3.34%。澳博（0880）收報2.47元，跌1.98%。永利澳門（1128）收報7.01元，跌0.14%。銀河娛樂（0027）收報44.4元，升0.34%。金沙中國（1928）收報23.25元，跌1.48%。
金界（3918）去年多賺66%至1.77億美元，不派息。收報3.13元，升3.99%。
恒和珠寶（0513）料中期虧損擴大至3500萬元。見52周低0.186元，收報0.186元，跌7%。
中集車輛（1839）：美國調查結果將延期到今年4月18日。收報6.88元，無升跌。
建滔系發盈警，建滔集團（0148）去年少賺45%，積層板盈利跌55%。收報15.2元，跌2.31%。建滔積層板（1888）收報4.86元，跌5.26%。
沙大川辭任知乎（2390）執董、首席財務官。收報11.98元，跌1.48%。
惠生工程（2236）委任周瑜為執董兼首席財務官。收報0.265元，跌3.64%。
南航（1055）1月客運力按年升四成。收報2.94元，跌1.67%。
L'Occitane（0973）遭ACATIS減持至6.94%。收報28.3元，升1.07%。
比亞迪（1211）旗艦轎車秦PLUS減價。收報180元，跌3.43%。
京東（9618）：正初步評估收購Currys。收報89.2元，跌2.89%。
破頂股包括，中環新能源（1735）創上市新高，見5.82元，收報5.76元，升0.7%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見2.53元，收報2.47元，升4.66%；上美股份（2145）創上市新高，見41.9元，收報38.45元，升1.05%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見14.46元，收報14.34元，升2.28%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見16.81元，收報16.5元，跌0.84%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1066.45元，收報1066.3元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1043.45元，收報1043.15元，升0.01%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見17.68元，收報17.68元，升1.03%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見87.42元，收報87.32元，升1.06%；知行汽車（1274）創上市新高，見61.6元，收報60.95元，升2.87%；美中嘉和（2453）創上市新高，見15元，收報14.88元，升4.2%；新東方（9901）創52周高，見73.1元，收報72.45元，升3.06%；九龍倉集團（0004）創52周高，見26.9元，收報26.55元，無升跌；南戈壁（1878）創52周高，見5.44元，收報5.2元，跌0.57%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見6.33元，收報6.3元，升4.3%。
破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見15.68元，收報15.54元，升3.05%；神華（1088） 創52周高，見31.4元，收報30.95元，跌0.64%。
17隻股份創上市新低，其中十隻包括，智富資源投資（0007）低見0.015元，收報0.017元，跌45.16%；冠中地產（0193）低見0.115元，收報0.115元，跌11.54%；北大資源（0618）低見0.056元，收報0.057元，跌8.06%；新天地產集團（0760）低見0.113元，收報0.113元，跌1.74%；時富投資（1049）低見0.59元，收報0.67元，升1.52%；加科思－Ｂ（1167）低見2.16元，收報2.26元，跌8.87%；廣匯寶信（1293）低見0.175元，收報0.176元，跌3.83%；超智能控股（1402）低見0.143元，收報0.143元，跌20.56%；優越集團控股（1841）低見0.169元，收報0.19元，無升跌；聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見24.95元，收報25.45元，跌3.23%。
20隻股份創52周低，其中十隻包括，中升（0881）低見12.82元，收報13.04元，跌1.21%；CHEVALIER INT'L（0025）低見4.48元，收報4.48元，跌0.67%；遠東發展（0035）低見1.12元，收報1.16元，跌4.13%；粵海置地（0124）低見0.43元，收報0.43元，跌2.27%；永發置業（0287）低見4.5元，收報4.5元，跌4.26%；聯合能源集團（0467）低見0.375元，收報0.415元，跌1.19%；恆和集團（0513）低見0.186元，收報0.186元，跌7%；金源發展國際實業（0677）低見0.41元，收報0.425元，跌2.3%；中升控股（0881）低見12.82元，收報13.04元，跌1.21%；高雅光學（0907）低見0.1元，收報0.1元，跌4.76%。
異動股
上升異動股，包括，康特隆（1912）收報0.055元，升41.03%；精優藥業（0858）收報0.04元，升33.33%；C-LINK SQ（1463）收報1.46元，升30.36%；海峽石油化工（0852）收報0.231元，升28.33%；濠江機電（1408）收報0.194元，升27.63%；巴克１７９８集團（1010）收報0.59元，升26.88%；中寶新材（2439）收報0.78元，升25.81%；盛良物流（8292）收報0.075元，升22.95%；富銀融資股份（8452）收報0.29元，升21.85%；先機企業集團（0176）收報0.024元，升20%。
下跌異動股，包括，智富資源投資（0007）創上市新低，見0.015元，收報0.017元，跌45.16%；正乾金融控股（1152）收報0.063元，跌24.1%；中油潔能控股（1759）收報0.48元，跌23.81%；名仕快相（8483）收報0.074元，跌21.28%；超智能控股（1402）創上市新低，見0.143元，收報0.143元，跌20.56%；帝國金融集團（8029）收報0.063元，跌18.18%；太平洋酒吧（8432）收報0.042元，跌17.65%；泰錦控股（8321）收報0.285元，跌17.39%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.062元，跌17.33%；興利（香港）控股（0396）收報0.048元，跌17.24%。
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