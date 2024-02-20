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中證監據報連開多場座談會 主席吳清昨到銀河證券交流

新任中證監主席吳清上任剛剛上任十多天，已動作頻頻。據內地《每日經濟新聞》報道，在昨日（2月19日）下午，吳清率隊前往銀河證券金融街營業部，與十多名個人投資者代表座談交流。據了解，吳清此次座談對象均是營業部客戶，且「談了不短的時間」。

吳清曾在中證監及上交所任職、素有「券商屠夫」之稱。他最為人所知的是2005年出任中證監風險辦主任時，一次過處置了2000年初崛起並號稱股市第一莊的「德隆系」等31家違規證券公司。到2009年時，他還出手處理當年融通基金張野涉「老鼠倉」等大案，亦轟動當時基金業界。

以往有分析指，吳清是監管出身，將更有利於政府在具中國特色的金融系統下監管，令股市與政策方向更一致，為實業服務。

在吳清上任十天，證監會便在2月18至19日召開系列座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險、推動資本市場高質量發展廣泛聽取各方面意見建議。座談會由吳清和領導班子成員分别主持。

據報道指，今次座談地點的銀河證券金融街營業部是一家老牌營業部，1994年5月正式開業，至今已經三十年時間，曾用過工總北證、華融信托北京證券營業部、銀河證券北京月壇營業部等名。在銀河證券北京月壇營業部時期，該營業部曾是全國最牛營業部之一，2008年該營業部總交易額排名全國第七。

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