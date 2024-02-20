中國旅客雖然到柬埔寨旅遊，只恢復至疫情前2019年的23.2%，但是金界控股（3918）首席運營官倪維業指出，今年是內地恢復出境遊並為兩國人與人之間交流的一年，已見訪柬旅客數目上升，加上到訪中場的多為逗留時間較長並具質素的商務客，料中場業務恢復至80%後，有望逐步將客戶層次提升至高端中場，現時會視乎不同時段，最低投注額介乎200至300美元之間。集團副主席兼執行董事李維德表示，今年會聚焦於Naga 3項目建設，期望明年恢復派息。
金界的高端中場業務佔比，已由2022年度的20%，提高至佔2023年度的26%。倪維業指出，隨著貴賓博彩行業結構出理變化，與澳門相關的賭廳叫停運作，現時已轉由中場及直營業務取而代之。他謂在中場業務恢復至疫情前的80%之後，難言進一步增長情況，但是客路層次則有望逐步提升。
財務總監張競文指出，期內集團出現淨流動負債逾2.43億美元，主要與期內有債務的流動性轉變有關，料在集團取得大股東的融資8000萬美元，完全償還今年7月到期的優先票據後，淨流動負債的情況有望解決。李維業補充，集團目前會優先處理好Naga 3的建設及償還優先票據後，相信明年度有望恢復派息。現時其估計Naga 3投資預算為7億美元，他們重點會放在如何提升Naga 3的營運效率，例如做好與Naga 2項目的連接性。至於在俄羅斯海參威的綜合渡假村方面，他說，該項目仍然叫停，暫時未有新的資料可以補充。
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