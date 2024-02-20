畢馬威預計，香港2023/24財年將錄得1300億元赤字，主要受土地相關收入和印花稅收入減少所影響，同時估計截至今年3月底止，本港財政儲備為7050億元。畢馬威中國稅務合夥人何家輝認為，政府過去在稅務改革方面較處於被動角色，故該行建議設立特定小組，審視現有香港稅制和本港經濟定位，繼而提供針對性的措施，吸引特定人才和企業落戶。他續稱，該小組成員應包括不同商界、政府和諮詢機構等組成。
畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗補充指，政府上一次審視稅制已超過20年，現時整體環境有所改變，故應重新審視稅制或收入結構。她表示，若要保持香港稅率低且稅務少的優勢下，政府便需考慮新方法來增加穩定的收入來源。
對於縮減開支如暫停大型基建項目、調整公務員薪酬以緩解財赤壓力，她認為，政府開支一直維持大約GDP的20%，較其他地區算是偏低水平，未必需要大幅縮減開支；另基建屬於長遠利益，有助帶動經濟和就業，而公務員薪酬現有特定機制作檢視，並非取決於財赤因素。
畢馬威建議，對於在香港地區總部所得的合資格利潤以標準稅率的50%徵稅，以吸引更多國際企業在港設立地區總部。另建議引入特殊稅務虧損措施，以鼓勵投資於初創企業及科研項目。
該行又表示，去年香港就家族辦公室所推出的稅務優惠措施廣受歡迎，建議政府優化該措施，例如擴大符合優惠的指明交易範圍，涵蓋虛擬貨幣、古董和藝術品等。此外，香港政府亦可以放寬家族辦公室利得稅稅務優惠中，從指明交易中所產生的附帶收入，而目前的門檻為5%。
何家輝表示，建議重點企業向香港人才提供的股份獎勵獲薪俸稅豁免，並同時取消樓市「辣招」，藉此吸引和挽留優秀人才。
在支援本港企業與民生方面，畢馬威建議政府增加子女免稅額，並為合資格在職家庭就僱用家庭傭工提供稅務減免，以及為供養16歲或以下子女，或由祖父母照顧傷殘受養人的在職父母提供5萬元免稅額。此外，畢馬威建議提高子女免稅額。同時，寬減100%的利得稅、薪俸稅和個人入息課稅，上限為6000元。
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