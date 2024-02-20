趙耀庭並指，是次降息幅度超出預期無疑向市場釋出訊號，表明政策制定者正認真考慮為房地產提供更多支持，繼去年一輪下調過後，目前5年期LPR已處於歷史低位，加上近期的各項舉措，包括為開發商提供更多融資，及為未竣工項目提供對接國有銀行貸款，有望為房地產市場奠定更堅實的基礎。

趙耀庭認為，是次降息與政策制定者為提振投資者信心和市場情緒而採取的整體措施相輔相成，持續的刺激舉措有望延續近期的市場升勢，展望未來，預期放寬貨幣政策將繼續為房地產市場提供支持，但預計人行不會全面轉向廣泛的寬鬆政策，因這可能會給人民幣帶來壓力。

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