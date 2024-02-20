陳景宏表示，中小企借取貸款時，已知道銀行會因應企業貸款使用、企業財務情况、市場環境等，每年審視貸款額度，銀行亦會考慮抵押品價值但非單一因素，相關做法已經存在多年，當局在去年底通函中，有要求銀行盡量與客戶協商解決方案，例如攤長客戶償還超過額度的貸款，以免突然加大中小企的資金壓力。

阮國恒指出，銀行有其社會功能，現時經濟復蘇並非相當強勁，當局期望銀行可以人性化地處理，但也不能走向另一個極端，不問情由認為銀行提前收回貸款都是錯誤，銀行需要管理風險，監管機構也要保證銀行存戶利益。

此外，陳景宏表示當局在銀行現場審查時，發現過去有銀行不太了解按揭監管要求，以過高貸款成數借出按揭，當局要求銀行給予客戶充裕時間償還部分貸款，以符合監管要求，不過情况只涉及零售個案，當局亦要銀行向客戶清晰說明是由於銀行錯誤理解監管要求所致。

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