香港機場管理局公布，香港國際機場2024年1月份客運量410萬人次，飛機起降量為28 755架次，分別按年增加1倍及77.3%。
機管局表示，上月機場客運量保持穩定復蘇，與2023年1月比較，所有類別的客運量均錄得顯著增幅，當中以往來東南亞、中國內地及台灣的升幅最高。
2024年1月貨運量按年增長31.3%至37.7萬公噸。月內，出口貨運量較去年同月增加44.5%。往來北美、歐洲及中東主要貿易地區的貨運量錄得最大升幅。
過去12個月，機場客運量為4100萬人次，較去年同期躍升443.1%。飛機起降量及貨運量分別按年攀升101.9%及7.9%至288 620架次及440萬公噸。
香港國際機場繼續擴展其廣闊的航空網絡。近日，蘇南瑞麗航空及柬埔寨國家航空加盟，分別提供連接南寧及金邊的航班。
其他報道
金管局：銀行不會單因樓價下跌call loan 惟因應客戶營運情况有風險管理
新明董事涉代子公司還債累公司錄近5000萬減值 聯交所譴責及罰3董事合規培訓
馬浩文：料全年賭收或升破2100億 十六浦新一期料涉投資5至6億
反駁香港「玩完論」 葉劉：美加息拖累港股跌 羅奇：非常無力的反駁
畢馬威：料23/24財年錄1300億赤字 應設立小組重新審視現有稅制
GUM：2月半月強積⾦⼈均賺3919元 全年計人均暫蝕1113元