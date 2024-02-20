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本港機場1月客運量按年增長1倍 錄410萬人次

香港機場管理局公布，香港國際機場2024年1月份客運量410萬人次，飛機起降量為28 755架次，分別按年增加1倍及77.3%。

機管局表示，上月機場客運量保持穩定復蘇，與2023年1月比較，所有類別的客運量均錄得顯著增幅，當中以往來東南亞、中國內地及台灣的升幅最高。

2024年1月貨運量按年增長31.3%至37.7萬公噸。月內，出口貨運量較去年同月增加44.5%。往來北美、歐洲及中東主要貿易地區的貨運量錄得最大升幅。

過去12個月，機場客運量為4100萬人次，較去年同期躍升443.1%。飛機起降量及貨運量分別按年攀升101.9%及7.9%至288 620架次及440萬公噸。

香港國際機場繼續擴展其廣闊的航空網絡。近日，蘇南瑞麗航空及柬埔寨國家航空加盟，分別提供連接南寧及金邊的航班。

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